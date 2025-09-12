°ËÆ£º»è½¡Ö¼«Ê¬¤Î²ÈÂ²¤Ë¤â»×¤¤¤òÃÚ¤»¤¿¡×¡¡²ÈÂ²¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡¢·ëº§¸å¤Î¿·¤¿¤Ê¤ä¤ê¤¬¤¤¤òÌÀ¤«¤¹¡Ú±Ç²è¡ØÉ÷¤Î¥Þ¥¸¥à¡Ù¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡°ËÆ£º»è½¤¬¡¢¡Ö²Æì¤Î¥µ¥È¥¦¥¥Ó¤«¤é¥é¥à¼ò¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë¶â¾ëÍ´»Ò¤µ¤ó¤Î¼ÂÏÃ¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¸¶ÅÄ¥Þ¥Ï¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¤¹¤ë¡ØÉ÷¤Î¥Þ¥¸¥à¡Ù¡Ê²Æì¤ÇÀè¹Ô¸ø³«Ãæ¡¢9·î12Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡Ë¤Ç¼ç±é¡£ËÜºî¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬¤Õ¤È»×¤¤¤Ä¤¤¤¿Ì´¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²ÈÂ²¤ä²ñ¼Ò¡¢ÅçÌ±¤é¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯²¹¤«¤ÊÊª¸ì¡£Ä«¥É¥é¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¡Ê2024Ç¯¡¿NHK¡Ë°Ê¹ß½é¤Î±Ç²è¼ç±éºî¤È¤Ê¤ë°ËÆ£¤Ï¡¢²Æì¤ÎÊý¸À¤Ç¡Ö¿¿¿´¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡Ö¤Þ¤¸¤à¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¡£º£¤Þ¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¿Ìò¤è¤ê¤â¡ÖÉáÊ×Åª¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Þ¤¸¤à¤ò±é¤¸¤¿°ËÆ£¤¬ËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢²ÈÂ²¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ê¡¢Ä«¥É¥é¡¢·ëº§¤ò·Ð¤Æ¤Î¼«¿È¤Î¡Èº£¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥·¥Ã¥¯¤ÊÁõ¤¤¤ÇÅÐ¾ì¡ª¡¡°ËÆ£º»è½»£¤ê²¼¤í¤·¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¢£º£¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¶õµ¤´¶¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤ËÄ©Àï
¡½¡½º£ºî¤Ï°ËÆ£¤µ¤ó¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù°Ê¹ß¡¢½é¤Î±Ç²è¼ç±éºî¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½Ð±é¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉôÊ¬¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
°ËÆ£¡§º£ºî¤Î´ë²è¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯²¹¤«¤¤ºîÉÊ¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£º£¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»¦È²¤È¤·¤¿¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï½À¤é¤«¤Ê´õË¾¤ä²¹¤«¤¤¶õµ¤´¶¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÃ¯¤â½ý¤Ä¤«¤Ê¤¤¤ªÏÃ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤È¡¢»ä¼«¿È¡¢¤³¤³ºÇ¶á¡È½÷À½é¡É¡ÈÆüËÜ½é¡É¤È¤¤¤¦»þÂå¤òÀÚ¤ê³«¤¯¿ÍÊª¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ½é¤Î½ã²Æì»º¥é¥à¼ò¡Ê¢¨¥¢¥°¥ê¥³¡¼¥ë¥é¥à¡Ë¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤ò»ý¤ÁÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¤Þ¤¸¤à¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç±é¤¸¤¿¡È½é¡É¤Î¿ÍÊª¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¤ª¤½¤é¤¯°ìÈÖ¡Èº¬¤Ã¤«¤é¤Î¤ä¤ëµ¤¤ËËþ¤Á¤¿¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡É¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ê¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ç±é¤¸¤¿¡ËÆÒ¤Á¤ã¤ó¡ÊÆÒ»Ò¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á±é¤¸¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¥¹¥Æ¥¤Ê¿ÍÊª¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¸¤à¤Ï¤è¤êÉáÊ×Åª¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÃÊÌ¤ÊºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤«¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¡£¤Õ¤È¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤Õ¤ï¡Á¤Ã¤È±¿Ì¿¤ËÆ³¤«¤ì¤ë´¶¤¸¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¼«Ê¬¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¶õµ¤´¶¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢±é¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ó¤Ê¤Þ¤¸¤à¤Ï±é¤¸¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
°ËÆ£¡§µ¤»ý¤Á¤¬¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ç¤¤¤é¤ì¤ëÌòÊÁ¤Ç¡¢±é¤¸¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¿´ÃÏ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤È¤Æ¤â¥Ô¥å¥¢¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤½¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢±éµ»¤ÇÍ¾·×¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Þ¤¸¤à¤È¤´¼«¿È¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¡¢Áê°ãÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
°ËÆ£¡§Ì´¤ä¼«Ê¬¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê³ÑÅÙ¤ÎÍß¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¹¥¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ã¤¦¤È¤³¤í¤Ï¹ÔÆ°ÎÏ¡£¤Þ¤¸¤à¤¬¤ª¤Ð¤¢¤Î¥«¥Þ¥ë¡Ê¹âÈª½ß»Ò¡Ë¤«¤é¤Î°ì³å¤Ç¤Õ¤Ã¤ÈÅìµþ¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¡¢¸ãÏ¯¤µ¤ó¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤«¤é¥é¥à¤ÎÃÎ¼±¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤Ç¤Õ¤é¤Ã¤ÈÆîÂçÅìÅç¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦¹ÔÆ°ÎÏ¤Ï¤Þ¤¸¤à¤Î¤¹¤´¤µ¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ó¤Ê¤Þ¤¸¤à¤¬½Ð²ñ¤¦²Æì¤Î¾úÂ¤²È¡¦À¥ÆáÇÆ¿ÎÍµÌò¤Ç¡¢¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ç¶¦±é¤µ¤ì¤¿ÂìÆ£¸°ì¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÆ¤Ó¤´°ì½ï¤µ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
°ËÆ£¡§¤³¤ÎºîÉÊ¤Î»£±ÆÃæ¤Ë¡¢É×¤Ë¡ÖÂìÆ£¤µ¤ó¤¬½Ð¤ë¤ó¤À¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¾úÂ¤¤Î¿Í¡©¡×¤È¤¹¤°Åö¤Æ¤é¤ì¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÎÌò¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÂìÆ£¤µ¤ó¤ÈÂÐÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÌòÊÁ¤ËÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¸¤à¤ÈÀ¥ÆáÇÆ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ç»ÕÄï´Ø·¸¤À¤Ã¤¿ÆÒ¤Á¤ã¤ó¤ÈÂ¿´ôÀî¤µ¤ó¡ÊÂ¿´ôÀî¹¬»ÍÏº¡¿ÂìÆ£¡Ë¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦´Ø·¸À¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤È»÷¤¿´Ø·¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²Æì¤Î¶õµ¤´¶¤ä¤ª¸ß¤¤Êý¸À¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢ÌòÊÁ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ðÇ®¤Î¿§¤¬Ä«¥É¥é¤Î»þ¤È¤Ï°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¹¥¤¤ÇÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤È¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»ÈÌ¿´¶¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¤È°ã¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤ë¤È»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ê¤¬¤é¤âÁ´¤¯¿¿µÕ¤Ê¿ÍÊª¤òÆ±¤¸¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤Ç¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯ÄÁ¤·¤¤·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤¹¤°¡¢¤³¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÈæ³Ó¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤Þ¤¸¤à¤ÎÁÄÊì¡¦¥«¥Þ¥ëÌò¤Î¹âÈª½ß»Ò¤µ¤ó¡¢Êì¡¦¥µ¥è»ÒÌò¤ÎÉÙÅÄÌ÷»Ò¤µ¤ó¤È¤Î¶¦±é¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
°ËÆ£¡§¤ª¤Õ¤¿¤ê¤¬²ÈÂ²¤Î¶õµ¤¤òºî¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±Åª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤¬²¿¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Ã¤Æ¸Æ¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¤ª¤«¤¢¤Ã¤Æ¸Æ¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ö¤Þ¤¸¤à¡×¤È»ä¤ò¸Æ¤Ö¤È¤¤â¡¢°¦¾ð¤Î¤³¤â¤Ã¤¿²»¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È»ä¤â°¦¾ð¤¬²êÀ¸¤¨¤ë¤·¡¢°¦¾ð¤ÇÊÖ¤½¤¦¤È»×¤¦¤«¤é¡¢²ÈÂ²¤Î¶õµ¤¤Ï¼«Á³¤È¤Ç¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Þ¤¸¤à¤Î¼Â²È¤Î¡Ö¤æ¤·Æ¦Éå¡×Å¹¤Î¾ìÌÌ¤ä²Æì¤Î¥µ¥È¥¦¥¥ÓÈª¤ÎÃæ¤òÊâ¤¯¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²Æì¤Ç¤Î»£±Æ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
°ËÆ£¡§»£±Æ¤¬¤ªµÙ¤ß¤ÎÆü¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÇÆ¦Éåºî¤ê¤òÂÎ¸³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¤¿¤Æ¤Î¤ªÆ¦Éå¤â¤Þ¤¿¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÂÎ¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ö¤æ¤·Æ¦Éå¡×Å¹¤ÎÊý¤â¡¢¤¹¤´¤¯¥¹¥Æ¥¤Ç¡Ä¡£¼ÂºÝ¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤ä¾ðÇ®¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¢£°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë²¿¤«¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¸Ø¤ê¹â¤¤¤³¤È¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÊì¤¿¤Á¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿
¡½¡½´°À®¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤É¤¦´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
°ËÆ£¡§¤Þ¤¸¤à¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¼êÃµ¤ê¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¡¢±é¤¸¤ëºÝ¤ËÇº¤à¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯¥¹¥Æ¥¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¡¢Ë§²ì·°´ÆÆÄ¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤µ¤ó¡Ä³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤´¼«¿È¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
°ËÆ£¡§¤Þ¤¸¤à¤¬¤¤¤Ê¤¤»þ¤Î¡¢¤ª¤Ð¤¢¤È¤ª¤«¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä»É¤µ¤ê¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡£¤æ¤·Æ¦ÉåÅ¹¤ÎÀ¤Âå¸òÂå¤ÎÏÃ¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÇÄ¾¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Î¤¢¤ë¤ª¤Ð¤¢¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¡¢¿Æ»Ò¤Ç¤¢¤ë¤ª¤«¤¢¤¬°ìÈÖ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£2¿Í¤¬°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤ä¡¢¤Þ¤¸¤à¤Î¤¿¤á¤Ëµ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¥°¥Ã¤È¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î²ÈÂ²¤Ë¤â»×¤¤¤òÃÚ¤»¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¹¤´¤¯²¹¤«¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉ¡¤Î±ü¤¬¥Ä¥ó¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥°¥Ã¤È¤¯¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ª¤Ð¤¢¤È¤Þ¤¸¤à¤¬¤ª¼ò¤ò°û¤à¥·¡¼¥ó¤â¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÁ¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ËÆ£¡§¤¿¤·¤«¤Ë¡ª¡¡¥í¥Ã¥¯¤Ê¤ª¤Ð¤¢¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£
¡½¡½¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë°ËÆ£¤µ¤ó¼«¿È¤â¡¢¤Þ¤¸¤à¤Î¤è¤¦¤Ë¤´²ÈÂ²¤È¤ª¼ò¤ò°û¤ß¸ò¤ï¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
°ËÆ£¡§¤¦¤Á¤ÎÊì¤ÈÇìÊì¤Ï¥Î¥ó¥¢¥ë¤Ç¤¹¤·¡¢»Ð¤Ï¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÎà¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬°ì½ï¤Ë¤ª¼ò¤ò°û¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢·»¡Ê¢¨¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡¦°ËÆ£½Ó²ð¡Ë¤«¡¢»Ð¤ÎÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ëµÁÍý¤Î·»¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤À¤¤¤¿¤¤·»¤ÏÍè¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µÁÍý¤Î·»¤¬¤ª¼òÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£·Ý¿Í¤Î·»¤Ï¤ª¼ò¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ°û¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Þ¤¸¤à¤¬¤ª¤Ð¤¢¤ÎÆ¯¤¯»Ñ¤ò¸«¤Æ´¶²½¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤´¼«¿È¤¬¤´²ÈÂ²¤Ë´¶²½¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
°ËÆ£¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ä¤ÏÊì¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÇØÃæ¤ò¤¹¤´¤¯¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¿ÍÀ¸¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¦¤Á¤Ï²ÈÄí´Ä¶Åª¤Ë¼ã´³Ê£»¨¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤ÏÆü¾ïÅª¤ËÊì¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¡¢Êì¤¬°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Êì¤ÈÇìÊì¤¬µíÆýÇÛÃ£¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µã¤¯»ä¤ò¼«Å¾¼Ö¤Î²ÙÂæ¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢»ä¤Ï2¿Í¤Î¸å¤í»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Êì¤¬ÅÉÁõÅ¹¤ÇÆ¯¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Êì¤Ï¤º¤¤¤Ö¤óÇ¯²¼¤ÎÃË¤Î»Ò¤ËËèÆüÅÜÌÄ¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÀäÂÐ¤Ë¼å²»¤òÅÇ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢°¸ý¤â¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
É¬»à¤ÇÀ¸¤¤ë¡¢²ÈÂ²¤òÍÜ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼´¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ÏÆó¤Î¼¡¤Ë¤¹¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤ÎÇØÃæ¤ÏËÜÅö¤Ë¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤·¡¢´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤âÂçÄñ¤Î¤³¤È¤òÄü¤á¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¤Þ¤º¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë²¿¤«¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â¸Ø¤ê¹â¤¤¤³¤È¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÊì¤¿¤Á¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½°ËÆ£¤µ¤ó¼«¿È¡¢¤½¤ó¤Ê¤ªÊì¤µ¤Þ¤«¤é¡Ö¿Í¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
°ËÆ£¡§Êì¤ÏÂç»ö¤Ê¤³¤È¤ò¼ª¤¬¤Á¤®¤ì¤ë¤°¤é¤¤¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤½¤¦¤¹¤ì¤ÐÆ¬¤Ë¤è¤®¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¼«¿È¡¢¤º¤Ã¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤ÆÀ÷¤ßÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Ê¡×¤È¤«¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï²ÈÂ²¤¬¥Ù¡¼¥¹¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤äÃÑ¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¡£¿Í¤È¤·¤Æ¤â¡¢»Å»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤½¤¦»×¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ä«¥É¥é¼ç±é¡¢·ëº§¡Ä¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾´¹´ü¤ò±Û¤¨¤¿ºÇ¶á¤ÎÆü¾ï¤Ï¡Ö¼çÉØ¤Ã¤Ý¤¤¡×
¡½¡½ËÜºî¤Î¼ç±é¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢2024Ç¯¤ÏÄ«¥É¥é¼ç±é¡¢2025Ç¯1·î¤Ë¤Ï·àºî²È¤ÎË©ÍéÎµÂÀ¤µ¤ó¤È¤Î·ëº§¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¡¢¤³¤Î1¡Á2Ç¯¤Ï¤´¼«¿È¤ÎÃæ¤Ç¸ø»ä¤È¤â¤ËÂç¤¤ÊÅ¾´¹´ü¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£
°ËÆ£¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤¦¤·¤¿»þ´ü¤ò·Ð¤Æ¡¢º£¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿´¶¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
°ËÆ£¡§Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤¤Ã¤«¤±¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä«¥É¥é¤ä¤³¤ÎºîÉÊ¤Î»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢ÀëÅÁ³èÆ°¤äCM¤Ê¤É¤Ï¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¡¢¤ª¼Çµï¤ò¤¢¤Þ¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£²È»ö¤È¤«¡¢¼çÉØ¤Ã¤Ý¤¤°ìÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤Þ¤¿ÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä«Æü¤Çµ¯¤¤Æ¿¿¤ÃÅö¤Ê»þ´Ö¤Ë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¡¢¿¿¤ÃÅö¤Ê»þ´Ö¤Ë¤ª¼ò¤ò°û¤ß¡¢¿¿¤ÃÅö¤Ê»þ´Ö¤Ë¿²¤ë¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤Ã¤Ý¤¤À¸³è¤ò¤·»Ï¤á¤ë¤È¡¢¿Í¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È²º¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¤·¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¸¤¤â»ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤¢¤Þ¤ê¤½¤ï¤½¤ï¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½²ÈÂ²¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë°ËÆ£¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢·ëº§¤·¤Æ²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¤ÎÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
°ËÆ£¡§·ëº§¤ÏÆÍÁ³¤ÎÈ¯É½¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Â¤Ï°ÊÁ°¤«¤é°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éÀ¸³è¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ä«¥É¥é¤Î»£±ÆÃæ¤â¤À¤¤¤Ö»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¤Á¤ã¤ó¤È²È»ö¤ò¤·»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Èà¤Î¿ÍÀ¸¤ä»Å»ö¤òÂ¿¾¯¤Ê¤ê¤È¤â»Ù¤¨¤ë¾®¤µ¤¤Ãì¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
É×¤¬±é½Ð²È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¼Çµï¤ÎÁêÃÌ¤ò¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Ë¤·¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¼ã´³¡Ö¤º¤ë¤¤¤Ê¤¡¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤¢¤ë¼ï¡Èº£Æü¤ÎÆüµ¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ÎÆü¤Î½ÐÍè»ö¤òÉ×¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼¡¤ÎÆü¤Ë·«¤ê±Û¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼Â²È¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼ºÇÔ¡Ä²ÈÂ²¤ËÁ´Éô¸À¤ï¤Ê¤¤¤È°ìÆü¤¬½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÊ¹¤Ìò¤òº£¤ÏÈà¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤â²º¤ä¤«¤Ë²á¤´¤»¤Æ¤¤¤ë°ì°ø¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§óîÆ£·Ã¡¡¼Ì¿¿¡§¹õÌÚÁáµª»Ò¡Ë
¡¡±Ç²è¡ØÉ÷¤Î¥Þ¥¸¥à¡Ù¤Ï¡¢²Æì¤Ë¤ÆÀè¹Ô¸ø³«Ãæ¡£9·î12Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
