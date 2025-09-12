Chilla’s Artの人気ホラーゲーム『夜勤事件』実写映画化 「きさらぎ駅」シリーズの永江二朗が監督
インディーゲーム制作チーム・Chilla’s Art（チラズアート）が2020年2月にSteamで配信したホラーゲーム『夜勤事件』が、実写映画化されることが決まった。監督は「きさらぎ駅」シリーズなどで都市伝説を題材に話題作を手掛けてきた永江二朗。ゲーム原作の実写化に挑むのは今回が初となる。
【動画】映画『夜勤事件』特別先行映像
同作は、発売直後からゲーム実況者やVTuberに多数プレイされ、YouTubeでの実況動画は累計6000万回以上（2025年8月28日現在）の再生数を記録。コンビニを舞台にしたリアルな描写や不気味なグラフィック、衝撃的な演出が注目を集め、SNSでも大きな話題を呼んだ。
今回の情報解禁にあわせ、特別先行映像が公開。原作ゲームのビジュアルをモチーフにした内容で、蛍光灯が点滅するコンビニの店内に不穏な空気が漂い、最後にチャイム音が鳴り響く。映画化への期待を一層高める仕上がりとなっている。
永江監督は「徹底的にホラー演出と向き合い、突き詰めて監督しました。深夜コンビニで起こる数々の恐怖は、きっと皆様の想像を超えていきます」とコメントしている。
■原作：Chilla’s Art（チラズアート）コメント
ついに！！！
『夜勤事件』映画化が決定しましたーーー！！！
2020年2月にゲームを発売したときは、まさか映画になるなんて夢にも思ってませんでした。
あの頃は「とにかく早く出して、みんなに遊んでもらえたらいいな」ってことだけ考えてたんです。
でも気づいたら本当にたくさんの人に遊んでもらえて、親しんでもらえて…
そして今回、ついに映画化！！ 本当に感慨深いです。
映画『夜勤事件』は、ゲームを遊んでくれた人も、まだ遊んだことがない人も楽しめる内容になると思います。
ぜひ公開を楽しみにしていてください！
＊プロフィール
アメリカ育ちである日本人兄弟を中心としたインディーゲーム制作チームで、主に和風テイストの一人称短編ホラーゲームを製作。2018年2月よりゲームを初リリース後、2025年1月現在で28作品をリリースし、短期間のペースでゲームを作り続けている。リアルな描写や不気味なグラフィック、衝撃的な演出が話題となり、ゲーム実況者、VTuberを熱狂させ、彼らを通してＺ世代を中心にファンが拡大。さらにゲームの面白さだけなくほとんどが1000円以下で買える値段設定や1作品が2時間ほどでプレイできる手頃さも人気の要因。クラウドファンディングで資金を集めゲーム開発に充てており、その支援者たちはクレジットやゲームの中に出演できるという点でも話題となっている。
■監督：永江二朗コメント
何年も前から『夜勤事件』を実写化したいと思っていました。
そして、実写化するなら監督は私しかいないという強い想いでいました。
その念願が遂に叶いました！
徹底的にホラー演出と向き合い、突き詰めて監督しました。
深夜コンビニで起こる数々の恐怖は、きっと皆様の想像を超えていきます。
【動画】映画『夜勤事件』特別先行映像
同作は、発売直後からゲーム実況者やVTuberに多数プレイされ、YouTubeでの実況動画は累計6000万回以上（2025年8月28日現在）の再生数を記録。コンビニを舞台にしたリアルな描写や不気味なグラフィック、衝撃的な演出が注目を集め、SNSでも大きな話題を呼んだ。
永江監督は「徹底的にホラー演出と向き合い、突き詰めて監督しました。深夜コンビニで起こる数々の恐怖は、きっと皆様の想像を超えていきます」とコメントしている。
■原作：Chilla’s Art（チラズアート）コメント
ついに！！！
『夜勤事件』映画化が決定しましたーーー！！！
2020年2月にゲームを発売したときは、まさか映画になるなんて夢にも思ってませんでした。
あの頃は「とにかく早く出して、みんなに遊んでもらえたらいいな」ってことだけ考えてたんです。
でも気づいたら本当にたくさんの人に遊んでもらえて、親しんでもらえて…
そして今回、ついに映画化！！ 本当に感慨深いです。
映画『夜勤事件』は、ゲームを遊んでくれた人も、まだ遊んだことがない人も楽しめる内容になると思います。
ぜひ公開を楽しみにしていてください！
＊プロフィール
アメリカ育ちである日本人兄弟を中心としたインディーゲーム制作チームで、主に和風テイストの一人称短編ホラーゲームを製作。2018年2月よりゲームを初リリース後、2025年1月現在で28作品をリリースし、短期間のペースでゲームを作り続けている。リアルな描写や不気味なグラフィック、衝撃的な演出が話題となり、ゲーム実況者、VTuberを熱狂させ、彼らを通してＺ世代を中心にファンが拡大。さらにゲームの面白さだけなくほとんどが1000円以下で買える値段設定や1作品が2時間ほどでプレイできる手頃さも人気の要因。クラウドファンディングで資金を集めゲーム開発に充てており、その支援者たちはクレジットやゲームの中に出演できるという点でも話題となっている。
■監督：永江二朗コメント
何年も前から『夜勤事件』を実写化したいと思っていました。
そして、実写化するなら監督は私しかいないという強い想いでいました。
その念願が遂に叶いました！
徹底的にホラー演出と向き合い、突き詰めて監督しました。
深夜コンビニで起こる数々の恐怖は、きっと皆様の想像を超えていきます。