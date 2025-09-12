13日放送『with MUSIC』出演者＆歌唱曲発表 BE:FIRSTは2曲、BOYNEXTDOORは日本オリジナル曲＆Creepy Nutsカバー
有働由美子がMC、松下洸平がアーティストナビゲーターを務める13日放送の日本テレビ系音楽番組『with MUSIC』（後10：00〜後10：54）の出演アーティストと歌唱楽曲が12日、発表された。BE:FIRST、BOYNEXTDOOR、マカロニえんぴつ、LiSA（※50音順）が出演する。
【写真】BOYNEXTDOORも！『with MUSIC』出演者
まもなくデビュー5年目を迎え、今年の7月にはアジア、アメリカ、ヨーロッパ全12都市を回るワールドツアーを成功させたBE:FIRSTは、デビュー当時の秘蔵写真をスタジオで見ながらトークを展開する。4年の間にメンバーの中で一番進化したのは誰なのか。19歳のRYUHEIの筋肉が大成長している件についても迫る。
ステージでは、大ヒット曲「Boom Boom Back」とNHK全国学校音楽コンクール中学校の部の課題曲に選出された「空」の2曲を披露する。
LiSAは同番組初登場となる。テレビアニメ「『鬼滅の刃』竈門炭治郎 立志編」オープニングテーマ「紅蓮華」と、最新作「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」の主題歌「残酷な夜に輝け」の2曲を歌唱する。
今年デビュー10周年イヤーを迎え、バンド結成の地である神奈川・横浜スタジアムでの2デイズのワンマンライブを成功させたマカロニえんぴつは、最新曲「いつか何もない世界で」を披露する。
2023年5月にデビューしたグローバルボーイグループ・BOYNEXTDOORは、初の日本オリジナルタイトル曲「Count To Love」と、Creepy Nutsの大ヒット曲「Bling-Bang-Bang-Born」のスペシャルカバーをテレビ初パフォーマンスする。
