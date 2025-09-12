シュノーケリングや万博チケット…ふるさと納税“返礼品”に「旅行体験型」増加　専門家「将来的な波及効果を自治体は期待」

物価郄の影響で人気傾向に変化！？

シュノーケリング体験や「大阪・関西万博」の入場チケットなどなど…ふるさと納税での“節約旅行”が注目を集めている。

「ポイント還元」禁止にで予想される“駆け込み寄付”

フルーツや海鮮などの食品から日用品まで、豊富な返礼品で人気の「ふるさと納税」。

返礼品だけでなく、ポータルサイトからの「ポイント還元」も人気の要因だが、9月いっぱいで禁止に…。

“駆け込み寄付”が予想されている。

街の人は…

「（駆け込み寄付）やらなきゃなと思いました」

「いつも冬？年末になると利用してたので。（駆け込み寄付）考えてみます」

一方、物価高の中で人気が高まっている返礼品があるという。

ふるさと納税ガイド・飛田啓介さん：

旅行の返礼品、体験型の返礼品というものの人気が高まってきています。ホテルの宿泊券であったり、施設の入場券を（返礼品で）もらうことで「旅費の節約」につなげようという需要は物価郄の影響を受けて、より高まっていると思う。

「ふるなび」の運営会社の調査によると、2025年8月までの「旅行体験型返礼品」への寄付件数は前の年の同じ時期と比べ、2倍以上に増えているという。

専門家「自治体は将来的な波及効果も期待」

イット！が取材したのは、東京・台東区、浅草にある「たい焼き店」。

この店では3年前から、ふるさと納税として「たい焼き体験」の返礼品を提供している。寄付額は1万3000円。

中身は、あんこのほか抹茶やカレーなど数種類から選んで、6匹のたい焼きを作ることができる。

浅草たい焼き工房 「求楽」スタッフ：

多いと（月に）20件近い寄付があります。浅草も観光スポットがたくさんあるので、足を伸ばしてもらうきっかけになると思っている。

11日の体験者は、ふるさと納税を利用して来た人ではなかったが、大満足の様子。

体験型や旅行に関する返礼品は、多くの自治体で提供している。

沖縄県の本部町では、瀬底島のビーチでバナナボードやシュノーケリングが体験できる返礼品を提供。寄付額は7000円から。

草津温泉で有名な群馬県の草津町。

1万円の寄付で、3000円分の「温泉感謝券」が返礼品として送られてくる。

町内の宿泊施設や飲食店、ジップラインといったアクティビティ施設など多くの施設で使用することができる。

大阪の自治体では、寄付額2万5000円で「大阪・関西万博」の入場チケットが返礼品に。

10月13日までの開催だが、まだ間に合うという。

一方、豪華なランチを堪能したい方には、千葉県・浦安市の返礼品「ヒルトン東京ベイ」のランチビュフェ券。寄付額は3万2000円。

多岐にわたる旅行や体験型の返礼品、専門家は自治体にもメリットがあると指摘する。

ふるさと納税ガイド・飛田啓介さん：

宿泊はふるさと納税の返礼品でまかなえたとしても、食事、移動、お土産もありますし、そういう他の部分で、より経済効果が大きい。

ふるさと納税ガイド・飛田啓介さん：

2回目以降、自費で来る方も増えてくると思いますし、将来的な波及効果も含めて自治体としては体験型の返礼品を実施していると思う。

（「イット！」9月11日放送より）