【きょうから】マクドナルド「ハッピーセット」、「マイメロディ＆クロミ」「プラレール」 初日は“対面のみ”で販売
日本マクドナルドは12日より、ハッピーセットのおもちゃ2種「プラレール」「マイメロディ＆クロミ」と、ほんのハッピーセットの2種「シナモロールとあそぼう！」（絵本）、「月 宇宙なんちゃら こてつくん」（図鑑）を販売開始した。
【画像】ハッピーセット「マイメロディ＆クロミ」「プラレール」（一覧）
ハッピーセットの「第1弾」「第2弾」スケジュールは以下となる。
■ハッピーセット「マイメロディ＆クロミ」
●第1弾／9月12日(金)〜9月25日(木)
・マイメロディのマスコット
・マイメロディ＆クロミのリボンチャームきんちゃく
・マイメロディ＆クロミのマルチスタンド
・マイメロディのヘアコーム＆ケース
●第2弾／9月26日(金)〜10月9日(木)
・クロミのマスコット
・マイメロディ＆クロミのアルミケース＋レターセット
・マイメロディ＆クロミのスプーン・フォークセット
・クロミのしゃぼんだまカップ
・ひみつのおもちゃ
■ハッピーセット「プラレール」
●第1弾／9月12日(金)〜9月25日(木)
・新幹線 N700S
・E6系新幹線こまち
・922形ドクターイエローT3編成
・ブルーディスタンス スペシャルカラー（マクドナルド）
●第2弾／9月26日(金)〜10月9日(木)
・H5系新幹線はやぶさ
・阪急電鉄2300系
・大井川鐵道きかんしゃトーマス号
・智頭急行 特急スーパーはくと
・ひみつのプラレール
なお初日の販売方法は、対面販売となる店頭（レジカウンター・タッチパネル式注文端末）と、ドライブスルーのみ。当日のモバイルオーダーや、宅配サービスの販売は停止となる。ドライブスルー受け取りのモバイルオーダーも、ハッピーセットの販売は停止に。また宅配サービスは、「マックデリバリーサービス」のほか、各社フードデリバリーサービスもハッピーセットの販売は停止となる。13日以降は、「12日(金)の販売状況をふまえ適切な対応を判断してまいります」としている。
ハッピーセット以外の商品は、通常通りモバイルオーダー、「マックデリバリーサービス」含む宅配サービスにて購入できる。
個数制限については、「第1弾」となる12日（金）から15日（月・祝）の4日間と、「第2弾」となる26日（金）から28日（日）の3日間において、「ハッピーセット」「ほんのハッピーセット」ともに1グループ1会計、それぞれ3個までと制限。「プラレール」「マイメロディ＆クロミ」「シナモロールとあそぼう！」「月 宇宙なんちゃら こてつくん」それぞれ3個までとなり、「4個以上のご購入はお断りいたします。また、同じお客様グループによる複数回のご購入もお断りいたします」と説明した。
