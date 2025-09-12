µÈ±Ê¾®É´¹ç¡Ö¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Î¸þ¤³¤¦¡×¥µ¥ó¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó±Ç²èº×¤Ç½éÈäÏª¡¡¼ãÍÕÎµÌé¡Ö¥É¥µ²ó¤ê¤·¤¿¤¤¡×
µÈ±Ê¾®É´¹ç¡Ê80¡Ë¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ö¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ë¡×¡ÊºåËÜ½ç¼£´ÆÆÄ¡¢10·î31Æü¸ø³«¡Ë¤¬¡¢19Æü¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç³«Ëë¤¹¤ëÂè73²ó¥µ¥ó¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó±Ç²èº×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
ÆüËÜ¸ø³«¤ËÀè¶î¤±¤ÆÀ¤³¦½é¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ºåËÜ½ç¼£´ÆÆÄ¡Ê66¡Ë¡¢µÈ±Ê¤¬±é¤¸¤¿Â¿Éô½ã»Ò¤ÎÂ©»Ò¿¿ÂÀÏºÌò¤Î¼ãÍÕÎµÌé¡Ê36¡Ë¡¢½ã»Ò¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÐ»³²È¡¦ÅÄÉô°æ½ß»Ò¤µ¤ó¤Î¼Â»Ò¤Ç¡¢¿¿ÂÀÏº¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¿ÊÌé¤µ¤ó¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÆþ¤ê¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
ºåËÜ´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö´é¡×¤¬¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿00Ç¯°ÊÍè¡¢25Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥µ¥ó¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó±Ç²èº×¤Ø¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤ë¡£Æ±´ÆÆÄ¤È¼ãÍÕ¤Ï¡¢¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ºåËÜ½ç¼£´ÆÆÄ¡¡25Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥µ¥ó¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó±Ç²èº×¡£º£¤â¤¢¤ÎÈþ¤·¤¤³¤¤äÈþÌ£¤·¤¤ÎÁÍý¡¢¤½¤·¤Æ¿Í¡¹¤Î²¹¤«¤ß¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ë¡×¤¬¡¢¼«Á³Ë¤«¤Ê¥µ¥ó¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤ÎÃÏ¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡¢³ÊÊÌ¤Î´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¼«Á³¤ËÊú¤«¤ì¡¢Ë¤«¤Ê¿ÍÀ¸¤ò´õµá¤¹¤ë¿Í¡¹¤ÎÊª¸ì¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª
¼ãÍÕÎµÌé¡¡Âç½°±é·à¤Î¥É¥µ²ó¤ê¤«¤é¡¢¥µ¥ó¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó±Ç²èº×¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Ê¤ó¤ÆÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£À¤³¦Åª¤Ê±Ç²è¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Íßµá¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤ËÍ¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î±Ç²è¡×¤òÀ¤³¦¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆüËÜ±Ç²è¤ò¤â¤Ã¤Æ³Æ¹ñ¤ò¥É¥µ²ó¤ê¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ë¡×¤Ï¡¢µÈ±Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ124ËÜÌÜ¤Î±Ç²è¡£½÷À¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥¨¥Ù¥ì¥¹¥ÈÅÐÄº¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡¢ÅÄÉô°æ¤µ¤ó¤Î15Ç¯¤ÎÃø½ñ¡Ö¿ÍÀ¸¡¢»³¤¢¤ê¡È»þ¡¹¡ÉÃ«¤¢¤ê¡×¡ÊÄ¬½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤ò¸¶°Æ¤Ë¡¢µÈ±Ê¤ÏÅÄÉô°æ¤µ¤ó¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿Â¿Éô½ã»Ò¤ò±é¤¸¤¿¡£ºåËÜ´ÆÆÄ¤È¤Ï¡¢12Ç¯¡ÖËÌ¤Î¥«¥Ê¥ê¥¢¤¿¤Á¡×°ÊÍè13Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡£
µÈ±Ê¤ÏÅÄÉô°æ¤µ¤ó¤È¡¢12Ç¯¤ËTBS¥é¥¸¥ª¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¡µÈ±Ê¾®É´¹ç¤Ç¤¹¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å10»þÈ¾¡Ë¤ÇÂÐÃÌ¡£ÅÄÉô°æ¤µ¤ó¤Ï16Ç¯10·î¤ËÊ¢Ëì¤¬¤ó¤Î¤¿¤á77ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î3¥«·îÁ°¤Ë¹â¹»À¸¤ÈÉÙ»Î»³¤ËÅÐ¤Ã¤¿¤Î¤¬¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤ÎÅÐ»³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿»ö¼Â¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢24Ç¯8·î¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿»£±ÆÃæ¡¢79ºÐ¤À¤Ã¤¿µÈ±Ê¤¬ÅÄÉô°æ¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤é¤¤¡¢¼ª¤Ë¥Ô¥¢¥¹¤Î·ê¤ò³«¤±¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
½ã»Ò¤ÎÀÄÇ¯´ü¤ò¡¢¤Î¤ó¡Ê32¡Ë¤¬¡¢º´Æ£¹À»Ô¡Ê64¡Ë¤¬¡¢ÅÄÉô°æ¤µ¤ó¤ÎÉ×À¯¿¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿É×¤ÎÀµÌÀ¡¢ÀµÌÀ¤ÎÀÄÇ¯´ü¤ò¹©Æ£°¤¿Ü²Ã¡Ê34¡Ë¤¬±é¤¸¤¿¡£
¸µÆÉÇä¿·Ê¹µ¼Ô¤ÎËÌÂ¼Àá»Ò¤µ¤ó¤¬¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢½ã»Ò¤Î»³Ãç´Ö¤Ç¿ÆÍ§¤ÎÊÔ½¸¼ÔËÌ»³±Ù»Ò¤òÅ·³¤Í´´õ¡Ê58¡Ë¤¬±é¤¸¤¿¡£
¢¡¡Ö¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ë¡×¡¡1975Ç¯¡Ê¾¼50¡Ë¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È»³Äº¤Ë°ìÊâ°ìÊâ¡¢Ãå¼Â¤Ë¸þ¤«¤¦Â¿Éô½ã»Ò¡£ÆüËÜ»þ´Ö16»þ30Ê¬¡¢½ã»Ò¤Ï½÷À¤È¤·¤Æ½é¤ÎÀ¤³¦ºÇ¹âÊöÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤ò¶Ã¤«¤»¤¿µ±¤«¤·¤¤°Î¶È¤Ï½ã»Ò¤ÈÍ§¿Í¡¢²ÈÂ²¤¿¤Á¤Ë¸÷¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¶¦¤Ë¿¼¤¤±Æ¤âÍî¤È¤·¤¿¡£ÈÕÇ¯¡¢½ã»Ò¤ÏÍ¾Ì¿Àë¹ð¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¶ì¤·¤¤»þ¤³¤½¾Ð¤¦¡×¤È²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¡¢¼þ°Ï¤ò¡¢¤½¤ÎÏ¯¤é¤«¤Ê¾Ð´é¤Ç´¬¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤Æ»³¤ØÄ©¤ßÂ³¤±¤¿¡£ÅÐ»³²È¤È¤·¤Æ¡¢Êì¤È¤·¤Æ¡¢ºÊ¤È¤·¤Æ¡¢1¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢½ã»Ò¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¡×¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¸«¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡Ä¡£