¡Ø¤¤¤Ä¤â±öÂÐ±þ¤Ê¸¤¡Ù¤È£³½µ´Ö¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¢ª¡Ø´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¿Éíå¤Ê¡Ø¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ¿±þ¡Ù¤ËÇú¾Ð¡Ö°ì½Ö¤Ç£÷£÷¡×¡Ö¤ª´é¤¬£÷¡×
°¦¸¤¤È3½µ´Ö¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤Ë¿´Ìö¤é¤»¤ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡£¤È¤³¤í¤¬Í½ÁÛ³°¤Î¤ª½Ð·Þ¤¨¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡©¾×·â¤ÈÇú¾Ð¤ÎÅê¹Æ¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢µ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç3.4Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£¡Ö¼ä¤·¤¹¤®¤ë£÷¡×¡Ö¤¢¡¢¤¦¤Á¤â¤Ç¤¹¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤µ¤Þ¤Ç¤¹¤«¡©¤Î¤ª´é¤¬²Ä°¦¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡§¡Ø¤¤¤Ä¤â±öÂÐ±þ¤Ê¸¤¡Ù¤È£³½µ´Ö¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¢ª¡Ø´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¿Éíå¤Ê¡Ø¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ¿±þ¡Ù¡Û
°¦¸¤¤È3½µ´Ö¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ösuperkomarichan¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ¦¼Æ¡Ö¤³¤Þ¤ê¡×¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª½Ð·Þ¤¨¤Î°ìËë¡£¤³¤ÎÆü¡¢3½µ´Ö¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¡£
¤¤¤Ä¤â¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ç¿²¤¿¤Þ¤Þ¤ª¤«¤¨¤ê¤ò¤¹¤ë¤³¤Þ¤ê¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë3½µ´Ö¤Ö¤ê¤È¤â¤Ê¤ì¤ÐÈô¤Ó¤Ä¤¤¤Æ´é¤ò¥Ú¥í¥Ú¥í¡Ä¤½¤ó¤ÊÇ®Îõ´¿·Þ¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¡Ø¤¿¤Î¤·¤ß¤£¡ª¡Ù¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡ª¡©
Ç®Îõ´¿·Þ¡Ä¡ª¡©¤Þ¤µ¤«¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥½¥Õ¥¡¤Ç´²¤¤¤À¤Þ¤ÞÆ°¤«¤Ê¤¤¤³¤Þ¤ê¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª»Ñ¡£¤Ê¤¼¤«¥¹¥Ã¤ÈÌÜ¤ò°ï¤é¤¹»ÅÁð¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤«¡£¿²µ¯¤¤Ç¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡ÄÄ¾Á°¤Î»Ñ¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤ÇÅê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤ÎÍ½ÁÛ¤Ï¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯³°¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ä¡ª
¤½¤Î¸å¤â²øëÃ¤½¤¦¤Ê¤ª´é¤Ç¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤Þ¤ê¤Á¤ã¤ó¡£¡Ø¤¢¤Î¡¢¤É¤Á¤é¤µ¤Þ¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤½¤ó¤ÊëÃ¤·µ¤¤ÊÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£¤â¤¦²¿Ç¯¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ë´é¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤â¸ª¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ä¡ª
±öÂÐ±þ¤Ê¤³¤Þ¤ê¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤Ë¤Ï¡Ö°ì½Ö¤ÇÌÜ°ï¤é¤µ¤ì¤Æ¤ë(¾Ð)¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤µ¤Þ¤Ç¤¹¤«¤Î´é¤¬²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Æ¸¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤³¤Þ¤ê¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤Í♡
¼Æ¸¤¤µ¤ó¤é¤·¤¤¡Ö¥Ä¥ó¥Ç¥ì¡×
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼Æ¸¤¡ª¥Ä¥ó¥Ç¥ì¤Ê¤³¤Þ¤ê¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤¬ÊÌÅê¹Æ¤Ë¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Ö¤é¤ÊÆ·¤Ç¸«¾å¤²¡¢¿¬Èø¤ò¥Ö¥ó¥Ö¥ó¤È¿¶¤ë¤³¤Þ¤ê¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤Ë¡¢»×¤ï¤º¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¡£¤È¤³¤í¤¬¤½¤ÎÅÓÃ¼¡¢¥¹¥ó¥Ã¡Ä¤È¤ª´é¤ò°ï¤é¤·¤Æ¤½¤Î¾ì¤òÎ©¤Áµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¡Ø¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡Ä¡Ù¤½¤ó¤ÊÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¤Û¤É¡¢²ÚÎï¤Ë¥¹¥ëー¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£º¹¤·½Ð¤·¤¿¼ê¤¬¤à¤Ê¤·¤¯Ãè¤ËÉâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¡Ö¥Ç¥ì¡×¤è¤ê¡Ö¥Ä¥ó¡×¤ÎÊý¤¬Â¿¤á¤Î¤³¤Þ¤ê¤Á¤ã¤ó¡£º£Æü¤âÅê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤òËÝÏ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡ª¡©
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ösuperkomarichan¡×¤Ë¤Ï¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤Þ¤ê¤Á¤ã¤ó¤ÎÆü¾ï¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤¼¤ÒÌþ¤µ¤ì¤ËÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ösuperkomarichan¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§anrai0419
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹