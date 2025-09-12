幼少期からアレルギー体質の息子を心配してきた母。お笑い養成所合格の報告に意外な反応が／100倍アレルギー克服記
鼻がむずむず、目がかゆい！ 花粉症で花粉の季節は憂鬱という方、多いのでは？ 花粉や動物、食べ物など、アレルギーの原因となるものはさまざまですが、アレルギー反応の強さも人それぞれですよね。
【漫画】『100倍アレルギー克服記 30年の苦悩から解放されるまで』を第1回から読む
「R-1グランプリ」準々決勝進出のお笑い芸人で著者のちびシャトルさんも、幼少期からアレルギーに悩まされてきたひとり。そのアレルギー数値はなんと平均の約100倍!? 耐えがたいかゆみから、夜はロープで自分の腕を縛って眠っていたことも…。
出口の見えない日々、家族との奮闘と葛藤、そして「人を笑わせたい」という夢を諦めずにステージに立つまで――。30年にわたるアレルギーとの壮絶な闘いを描き下ろした、笑いと涙のコミックエッセイをお楽しみください。
※本記事は『100倍アレルギー克服記 30年の苦悩から解放されるまで』（ちびシャトル/太田出版）から一部抜粋・編集しました
【漫画】『100倍アレルギー克服記 30年の苦悩から解放されるまで』を第1回から読む
「R-1グランプリ」準々決勝進出のお笑い芸人で著者のちびシャトルさんも、幼少期からアレルギーに悩まされてきたひとり。そのアレルギー数値はなんと平均の約100倍!? 耐えがたいかゆみから、夜はロープで自分の腕を縛って眠っていたことも…。
出口の見えない日々、家族との奮闘と葛藤、そして「人を笑わせたい」という夢を諦めずにステージに立つまで――。30年にわたるアレルギーとの壮絶な闘いを描き下ろした、笑いと涙のコミックエッセイをお楽しみください。
※本記事は『100倍アレルギー克服記 30年の苦悩から解放されるまで』（ちびシャトル/太田出版）から一部抜粋・編集しました