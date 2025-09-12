ホテルで日帰り女子会コースを予約！ 風呂より癒されるのは推しのDVD！／これからは、イケメンのことだけ考えて生きていく。
推しに会うことで大きなパワーをもらえる！ 推しと生で会えるイベントやライブは、推し活の醍醐味ともいえる一大イベントですよね。
笑顔のイケメンに会うと、ハッピーになれるし、健康をわけてもらえる気がする。だから、今日も会いに行く！ 体の不調や家族への心配、お金や将来（老後）のこと…。アラフォーになって、将来に不安が増していく漫画家・サチコと担当編集・M田。だけど、いくつになってもイケメン、推しへの愛は変わらない。推しのイベントに写真集のお渡し会…楽しく生きるため今日も二人はイケメンに会いに行く！
2人の姿に共感し、クスッと笑えるコミックエッセイ「BURACHIN」シリーズの第4弾をお届けします。
※本記事は『これからは、イケメンのことだけ考えて生きていく。』（竹内佐千子/ぶんか社）から一部抜粋・編集しました
