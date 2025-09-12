¡Ú²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼¡Û°Æ¸¥¬¥¹¥³¥¤¥ó¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡¡ºÍÇ½¤ò»ý¤ÆÍ¾¤·¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÎËöÏ©
À¤³¦¤ËËâË¡¤ò¤«¤±¤¿¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¥º
¡ÚÂè30²ó¡Û¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¬¥¹¥³¥¤¥ó¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥ó¤Ë¤ÏÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¡¢¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÏÉÄÏ¤ß¤Ë¤¹¤ëÁª¼ê¤¬¸½¤ì¤ë¡£Áª¤Ð¤ì¤·¼Ô¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÖËâË¡¤ò¤«¤±¤¿¡×½Ö´Ö¤À¡£À¤³¦¤òÌ¥Î»¤·¤¿¸Åº£ÅìÀ¾¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¤ò¡¢¡Ø¥ï¡¼¥ë¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡Ù½éÂåÊÔ½¸Ä¹¤ÎÇôÃ«½¨¼ù»á¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡Âè30²óÌÜ¤Ï¡¢1990Ç¯Âå¤Ë¹ñÌ±Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡Ö¥¬¥Ã¥µ¡×¤³¤È¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¬¥¹¥³¥¤¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£¥×¥ì¡¼¤ÏÄ¶°ìÎ®¤À¤¬¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤â¿ô¤¨¤¤ì¤º¡£¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¥µ¥Ã¥«¡¼»Ë¾å¤â¤Ã¤È¤â¡ÖÆÃ°Û¡×¤ÊÃË¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ±É¸÷¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¨¡¨¡¡£
¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¡¡¢¨
¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¬¥¹¥³¥¤¥ó¡¿1967Ç¯5·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥²¥¤¥Ä¥Ø¥Ã¥É½Ð¿È¡¡photo by Getty Images
¡¡DF¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥à¡¼¥¢¡¢FW¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ï¡¼¥¹¥È¡¢GK¥´¡¼¥É¥ó¡¦¥Ð¥ó¥¯¥¹¡¢DF¥¸¥ã¥Ã¥¯¤ÈFW¥Ü¥Ó¡¼¤Î¥Á¥ã¡¼¥ë¥È¥ó·»Äï¤Ê¤É¡¢1966Ç¯¤Ë¼«¹ñ³«ºÅ¤·¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ç¯Ï·¤¤¡¢°úÂà¤¹¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ï¿Íºà¤¬¸Ï³é¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÁª¼ê¸¢¤ÏÍ½Áª¤¹¤éÄÌ²á¤Ç¤¤º¡¢¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÊì¹ñ¡×¤Ï°Ò¿®¤â¥×¥é¥¤¥É¤â¥º¥¿¥º¥¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°¤Ë¿Ê¤à¤À¤±¤Î¥²¡¼¥à¥×¥é¥ó¤Ï»þÂå¤ª¤¯¤ì¤È¸À¤ï¤ì¡¢µ»½ÑÅª¤Ë»¨¤ÊÁª¼ê¤òÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Ä¹¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ÆÍÁ³¡¢Èà¤Ï¸½¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¬¥¹¥³¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤¤¤«¤Ë¤âµ¤¤Î¶¯¤½¤¦¤Ê¥Ù¥Ó¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤ä¤ó¤Á¤ãË·¼ç¡£Ì¾Í¥¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¥ã¥°¥Ë¡¼¤ò»×¤ï¤»¤ëÉ÷ËÆ¤â¿Íµ¤Ê¨Æ¤ÎÍ×°ø¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢²¿¤è¤ê¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¿Í¤é¤·¤«¤é¤Ì½ÀÆðÀ¤ÎË¤«¤ÊÈ¯ÁÛÎÏ¤À¡£¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤ªÃã¤òÂù¤µ¤º¡¢Á¯¤ä¤«¤Êµ»¹ª¤ÇÊ£¿ô¤Î¥Þ¡¼¥«¡¼¤ò¼ê¶Ì¤Ë¼è¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢³Æ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¸½ºß¤Û¤ÉÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þÂå¤Ç¡¢¤À¡£Å¥ÅÄ¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤Ç¤â¡¢¥Ü¡¼¥ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬Íð¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¯¿Ù¤Ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Î¤ß¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ç¡¢¥¬¥¹¥³¥¤¥ó¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¡Ö°ÛÃ¼¡×¤À¤Ã¤¿¡£¡Ú°Æ¸¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤¿¿ÍÊª¡Û
¡¡¾®¤µ¤Ê¤³¤í¤«¤é¥Ý¥Ã¥Á¥ã¥êÂÎ·¿¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ä¥¸¥ã¥ó¥¯¥Õ¡¼¥É¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤éÌµÍý¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÅ·À¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬ÃíÌÜ¤ÎÅª¤È¤Ê¤ê¡¢13ºÐ¤Ç¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£
¡¡16ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥æ¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¤Î¼ç¾¤È¤·¤ÆFA¥æ¡¼¥¹¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£´ËµÞ¤Î»È¤¤Ê¬¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤ò³°¤·¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¤Ï¸ª¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¤Ò¤¸¤òÄ¥¤ê¤Ê¤¬¤éÁ°¤Ë¿Ê¤à¡£¤½¤·¤Æ¥ë¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¤¢¤é¤æ¤ëµ÷Î¥¤Î¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤¹¡£¥æ¡¼¥¹¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÊÌ³Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¤¬¸ý¤ò»À¤Ã¤Ñ¤¯¤·¤ÆÃí°Õ¤·¤Æ¤â¡¢¿©À¸³è¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤ëµ¤ÇÛ¤¹¤é¤Ê¤¤¡£Ã»µ¤¤ÊÀ³Ê¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤Ó¼þ°Ï¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ï¥¬¥¹¥³¥¤¥ó¤Î°·¤¤¤Ëº¤¤ê²Ì¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤ÎÂÎ·¿¤ò²¿¤È¤«¤¹¤ëµ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢ÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×
¡¡¼þ°Ï¤Î°Õ¸«¤Ë¼ª¤òÂß¤µ¤Ê¤¤¡Ö°Æ¸¡×¤Ëµß¤¤¤Î¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤¿¤Î¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥Á¥ã¡¼¥ë¥È¥ó´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢Ã¯¤â¤¬¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¹¤ë¿Â»Î¤ÎÃé¹ð¤Ë¤Ï¡¢¥±¥ó¥«¾åÅù¤Î¥¬¥¹¥³¥¤¥ó¤â½¾¤¦¤Û¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¥ã¡¼¥ë¥È¥ó¤Î»Ø¼¨¤É¤ª¤ê¤ËÍ¾·×¤ÊÆù¤ò¤½¤®Íî¤È¤·¡¢1985Ç¯4·î¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¡¢Íâ¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÁá¤¯¤â¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¡£¥×¥í3¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤Î1987-88¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥×¥íÁª¼ê¶¨²ñ¤¬Áª¤Ö¥ä¥ó¥°¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¸¡¦¥¤¥ä¡¼¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ê£¿ô¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬¥¬¥¹¥³¥¤¥ó³ÍÆÀ¤ò»î¤ß¤¿¤Î¤âÅöÁ³¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤Î»þ¤ÎÁªÂò¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¨¡¨¡¡£
¡¡1988Ç¯²Æ¡¢¥¬¥¹¥³¥¤¥ó¤Ï¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤«¤é¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤â¶½Ì£¤ò¼¨¤·¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó´ÆÆÄ¤¬¸ò¾ÄÌò¤òÇã¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¬¥¹¥³¥¤¥ó¤Ï¥¹¥Ñ¡¼¥º¤Ç¤âËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¥²¡¼¥ê¡¼¡¦¥ê¥Í¥«¡¼¤È¤ÎÏ¢·¸¤ÏÆÃ¤ËÈþ¤·¤¯¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÌ¤Íè¤òÂ÷¤»¤ë¥³¥ó¥Ó¤À¤Ã¤¿¡£¡Ú¥È¥é¥Ö¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥ì¥Ã¥Æ¥ë¡Û
¡¡¤À¤¬¡¢¥¬¥¹¥³¥¤¥ó¤Ï¼«À©¤¬Íø¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¡¼¥Ñ¡¼¥°¥í¡¼¥Ö¤Î¤Ê¤«¤ËÊüÇ¢¤¹¤ë¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ËÂçÎÌ¤Î²Ö²Ð¤òÊü¤êÅê¤²¤ë¡£¥¯¥ë¥Þ¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤òÃ¡¤³ä¤ë......°µº¡Ê¤¤¤¿¤º¤é¡Ë¤¬¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÐÀïÁê¼ê¤ä¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ëÇÍëÊ»¨¸À¡Ê¤Ð¤ê¤¾¤¦¤´¤ó¡Ë¤ÏÆü¾ïÃãÈÓ»ö¤Ç¡¢îÉîÄ¡Ê¤á¤¤¤Æ¤¤¡Ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¼ò¤ò°û¤à¤³¤È¤â¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢1990-91¥·¡¼¥º¥ó¤ÎFA¥«¥Ã¥×·è¾¡¤Ç¤Ï¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Î¥²¥¤¥ê¡¼¡¦¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¤Ë¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥º¤«¤é¥é¥Ä¥£¥ª¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿1994Ç¯¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤Ï18ºÐ¤À¤Ã¤¿¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Í¥¹¥¿¤Ë´í¸±¤Ê¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò»Å³Ý¤±¡¢¤È¤â¤Ë¼«¿È¤¬¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤ÆÄ¹´ü·ç¾ì¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¬¥¹¥³¥¤¥ó¤Î´ñ²ø¤Ê¹ÔÆ°¤ÏFA¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡Ë¤Ç¤âÌäÂê»ë¤µ¤ì¡¢1998Ç¯¥Õ¥é¥ó¥¹¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ËÎ×¤à¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤«¤é½ü³°¤¹¤ë·èÃÇ¤ò²¼¤µ¤ì¤ë¡£ÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ë¥°¥ì¥ó¡¦¥Û¥É¥ë´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥¬¥¹¥³¥¤¥ó¤ÎÉÔÀÝÀ¸¤ò·è¤·¤Æµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤·¥¬¥¹¥³¥¤¥ó¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¤è¤ê½ÀÆð¤ÊÀï¤¤Êý¤¬²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¡¡Âç²ñ¸å¤Ë¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ù¥Ã¥«¥à¤¬Ã²¤¤¤Æ¤â¡¢¤¢¤È¤Îº×¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤·¡¢Áª¼ê¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Þ¤Ç¸·¤·¤¯´ÉÍý¤¹¤ë¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥¬¥¹¥³¥¤¥ó¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¤¤ä¡¢¼«Í³¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿µç¶þ¤µ¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤º¡¢´ÆÆÄ¤Î´éÌÌ¤ò²¥ÂÇ¤·¤ÆÄÉÊü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡2004Ç¯¤Ë°úÂà¤·¤¿¤¢¤È¤â¡¢¿¼¼ò¡¢Ë½ÎÏº»ÂÁ¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ëÂ¿³Û¤Î¼Ú¶â¤Ê¤É¡¢Èà¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯7·î¤Ë¤Ï¼«Âð¤Î¿²¼¼¤Ç°Õ¼±¤ò¼º¤Ã¤ÆÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¼«À©¤·¡¢¼þ¤ê¤Î°Õ¸«¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤ÊÀ¸³¶¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤ï¤ë¥¬¥¹¥³¥¤¥ó¤À¤¬¡¢Ä¹¤¤Îò»Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¤â¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¶þ»Ø¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¿¤¤¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¡£Ë¤«¤Ê¥¤¥Þ¥¸¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë´ð¤Å¤¯¥É¥ê¥Ö¥ë¡¢¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤ÏÃ¯¤â¤¬¸«¹û¤ì¤¿¡£¡Ú¥¹¥¿¡¼¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¤¹¤Ù¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Û
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¬¥¹¥³¥¤¥ó¤Ï¥·¥å¡¼¥È¤Îµ»½Ñ¤â¿½¤·Ê¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼ê¤â¤È¤Î»ñÎÁ±ÇÁü¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÎÏÇ¤¤»¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£GK¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥í¥ó¥È¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥Ý¥¹¥È¤ò´¬¤¯¡£DF¤ò¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¤Ë»È¤¤¡¢¥Ü¡¼¥ë1¸ÄÊ¬¤Û¤É¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÄÀ¤á¤ë¡£GK¤È¤Î1ÂÐ1¤Ç¤Ï¥¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥ë¡¼¥×¤ÇÁê¼êDF¤òËÝÏ®¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±¦Íø¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢º¸Â¤Ç¹ªÌ¯¤Ê°ì·â¤ò¡¢¤½¤·¤ÆPK¤â·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ó¤Ê·ÝÅö¡¢¤Û¤«¤ËÃ¯¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼·Ï¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢1990¡Ý91¥·¡¼¥º¥óFA¥«¥Ã¥×½à·è¾¡¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀï¤¬µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤è¤½30¥á¡¼¥È¥ë¤ÎFK¡£¥¬¥¹¥³¥¤¥ó¤Î±¦Â¤«¤éÊü¤¿¤ì¤¿°ì·â¤Ï¡¢¤ä¤ä¥¢¥¦¥È¤Ë¤«¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¥´¡¼¥ë¾åÉô¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¡¼¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¡Ê¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡Ë¤ä¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ë¤Ê¤É¡¢¸½ºß¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Ï¹¶·âÅª¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÍ¥¤ì¤¿Áª¼ê¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥À¥¦¥Þ¥ó¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¥æ¡¼¥¹¡¿15ºÐ¡Ë¡¢¥¤¡¼¥µ¥ó¡¦¥Ì¥ï¥Í¥ê¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¿18ºÐ¡Ë¡¢¥ê¥ª¡¦¥ó¥°¥â¥¢¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¥æ¡¼¥¹¡¿17ºÐ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿10Âå¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤â¶»¤¬¤È¤¤á¤¯¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤¢¤Î»þÂå¤Î¥¬¥¹¥³¥¤¥ó¤¬Êü¤Ã¤¿µ±¤¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤¤¡£¥»¥ó¥¹¡¢¥¤¥Þ¥¸¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡¢ÆÃ°Û¤¹¤®¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤É¡¢Èà¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¤¹¤Ù¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·Æ±»þ¤Ë¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤¼¤¤¤¿¤¯¤ÊºÍÇ½¤ò»ý¤ÆÍ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡°Æ¸¤Ç¤â¥È¥é¥Ö¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¡£¥¬¥¹¥³¥¤¥ó¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£