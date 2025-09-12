山本由伸の“ノーノー未遂”は「気の毒」　ド軍グラスノーが証言した9回二死からの屈辱敗北の舞台裏「信じられないものを見た」

ノーヒッターを文字通り目前にして、打たれ、降板となった山本。そこから味方投手陣も打ち込まれ……(C)Getty Images

球界全体でも小さくない波紋を生んだ敗北は、同僚の胸にも響くものがあったようだ。

物議を醸したのは、現地時間9月6日にドジャースがオリオールズに喫したサヨナラ負けだ。この試合に先発した山本由伸は、9回二死までノーヒッターを続ける快投を披露。誰もが快挙達成を信じた中で、1番のジャクソン・ホリデーのソロアーチを被弾し、無念の降板。さらに後続を担ったブレイク・トライネンとタナー・スコットがそれぞれ打ち込まれ、世界一軍団はショッキングな敗北を喫したのだ。

この「本当に悪夢」（『Dodgers Nation』のダグ・マケイン記者談）と揶揄された屈辱的な何よりも同情を集めたのは、9回二死までノーヒッターを継続していた山本だったわけだが、それは同僚たちからも寄せられた。米野球専門YouTubeチャンネル『Foul Territory』に出演した際に「最悪の負け」と語ったのは、タイラー・グラスノーだ。

背中の張りを治療するために遠征には帯同せず、ロサンゼルスの自宅で試合を見守っていたというグラスノーは、「あの状況でベンチに座っているのは、かなり辛かったと思うね」と指摘。結果的に快投をふいにされた山本の心情を慮った上で、こう続けた。

「最終回にあれだけ悪いことが立て続けに起こるのはなかなかない。見ていて、ヤマが本当に気の毒に思えたよ。彼のピッチングは素晴らしかったし、完璧だったからね。何より最悪なのは、チームが勝てなかったことだった。あれは僕が経験してきた中でも最悪な敗戦の一つだったし、見たことがないものだった」