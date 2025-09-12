長崎市出身の女性が、地元で開いたおしゃれなカフェ。

洗練された空間で、こだわりのコーヒーとスイーツを提供します。

ブルーベリーのタルトチーズケーキに合わせるのは、水出しのレモンコーヒー。

コスタリカのコーヒーは華やかな香りを楽しめるようワイングラスで提供します。

長崎市若葉町に6月オープンした『ITO COFFEE』（イトコーヒー）。

都会的で広々とした店内は、コーヒーの香り漂う落ち着いた空間です。

オーナーは、長崎出身の竹村 百恵さん 27歳。

高校時代から10年間で、国内外のカフェ300店舗以上を巡ったという、大のカフェマニアです。

（竹村 百恵さん）

「もともとカフェを経営することが小さい頃からの夢で、やるからには若いうちに、20代のうちにオープンさせたいという思いがあった」

『ITO COFFEE』という店名の由来となった、母の依都子さんも、店を手伝っています。

（竹村 百恵さん）

「私の中で、母はホッとする温かい存在なので、イトコーヒーもお客さんにとってホッとできるような場所でありたいという思いを込めて名付けた」

提供するのは、国産の小麦など素材にこだわった10種類以上のスイーツと、豆の特徴に合わせ、自家焙煎する「世界のコーヒー」。

気になるスイーツやコーヒーに合わせ、ペアリングの提案も行います。

とうもろこしの自然の甘さを生かしたチーズケーキには、

完熟したモモのような風味の「コロンビアコーヒー」が、おすすめだそうです。

（冷川小粹アナウンサー）

「とろとろのチーズケーキに、とうもろこしの優しい甘さが合っていておいしいし、プチプチした食感も楽しい。

このケーキに合うという、コロンビアのコーヒー。ジューシーな甘さがケーキを、よりさわやかにしてくれている」

スイーツとコーヒーで、ホッと一息。

新たな挑戦を始めた竹村さんが、地元長崎で癒しの時間を提供します。

（竹村 百恵さん）

「おいしいコーヒーとスイーツを届けて、笑顔があふれるような店にしていきたい」

（青木雄大アナウンサー）

世界を旅したオーナーということで、さまざまな国のコーヒーがありましたね。

（藤田智子アナウンサー）

『ITO COFFEE』では、コーヒー豆の販売やテイクアウト販売も行っているということです。

営業時間は、インスタグラムを確認してください。