¡ÖË¡Î§¤ÎÎ±ÊÝ¡×¤È¤Ï¡©¡Ú2Ê¬¤Ç³Ø¤Ö¹ÔÀ¯Ë¡¡Û
Îß·×18ËüÉô¤òÄ¶¤¨¡¢Ë¡Î§³Ø½¬¤ÎÆþÌç½ñ¤È¤·¤ÆÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡£¤½¤ÎºÇ¿·´©¡Ø¸µË¡À©¶É¥¥ã¥ê¥¢¤¬¶µ¤¨¤ë ¹ÔÀ¯Ë¡¤òÆÉ¤àµ»½Ñ¡¦³Ø¤Öµ»½Ñ¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ãø¼Ô¤ÎµÈÅÄÍø¹¨¤µ¤ó¤Ï¡¢½°µÄ±¡Ë¡À©¶É¤Ç¡¢15Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êË¡Î§¤ä½¤Àµ°Æ¤ÎºîÀ®¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿Ë¡Î§¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡£»î¸³ÂÐºö¤«¤é¼ÂÌ³¤Þ¤Ç¡¢¹ÔÀ¯Ë¡¤ÎÍ×ÅÀ¤òÃ»»þ´Ö¤Ç³Ø¤Ù¤ë1ºý¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢¹ÔÀ¯Ë¡¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤É¤³¤è¤ê¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖË¡Î§¤ÎÎ±ÊÝ¤Î¸¶Â§¡×¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¹Í¤¨Êý
¡¡Á°²ó¤Ï¡ÖË¡Î§¤Ë¤è¤ë¹ÔÀ¯¤Î¸¶Íý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ë¡Î§¤Ë¤è¤ë¹ÔÀ¯¤Î¸¶Íý¤Ï¡¢¡Ö¹ÔÀ¯¤Î³èÆ°¤Ë¤ÏË¡Î§¡ÊµÄ²ñ¤¬µÄ·è¤¹¤ë°ÕÌ£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¾òÎã¤Ç¤â²Ä¡Ë¤Ë¤è¤ëº¬µò¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï3¤Ä¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ë¡Î§¤ÎÎ±ÊÝ¤Î¸¶Â§¡¢Ë¡Î§¤ÎÍ¥°Ì¤Î¸¶Â§¡¢Ë¡Î§¤ÎË¡µ¬ÁÏÂ¤ÎÏ¤Î¸¶Â§¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Ë¡Î§¤ÎÎ±ÊÝ¤Î¸¶Â§¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ë¡Î§¤ÎÎ±ÊÝ¤Î¸¶Â§¤È¤Ï¡¢¹ÔÀ¯¤Î³èÆ°¤Ë¤ÏË¡Î§¤Îº¬µò¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢1¤Ä¤º¤ÄÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿¯³²Î±ÊÝÀâ¤È¤Ï¡©
¡¡·¯¼ç¤¬¹ÔÀ¯¸¢¤â´Þ¤á¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸¢¸Â¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¹ñÌ±¤Î¸¢Íø¤òÀ©¸Â¤·¤¿¤ê¡¢µÁÌ³¤ò²Ý¤¹³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏµÄ²ñ¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Î²¼¤Ë¤ª¤³¤¦¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢Ë¡Î§¤ÎÎ±ÊÝ¤Î¸¶Â§¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë°ìÈÖÃé¼Â¤Ê¤Î¤¬¿¯³²Î±ÊÝÀâ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÎ±ÊÝ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¡Öº¬µò¤¬É¬Í×¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ËÍý²ò¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¹ÔÀ¯¤¬¹ñÌ±¤Î¸¢Íø¤ò¿¯³²¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤Ë¤ÏË¡Î§¤Îº¬µò¤¬É¬Í×¤À¤È¤¹¤ëÀâ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¿¯³²Î±ÊÝÀâ¤Ï¹ÔÀ¯¤Î³èÆ°¤Î¤¦¤Á¡¢¹ñÌ±¤Î¸¢Íø¤òÀ©¸Â¤·¤¿¤ê¡¢¹ñÌ±¤ËµÁÌ³¤ò²Ý¤¹¤â¤Î¡Ê¡á¿¯³²¹Ô°Ù¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏË¡Î§¤Îº¬µò¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
¡¡ºâ»º¸¢¤Ë´Ø¤¹¤ë·ûË¡29¾ò2¹à¤â¡¢·ûË¡84¾ò¤ËÄê¤á¤Æ¤¤¤ëÁÅÀÇË¡Î§¼çµÁ¤Ê¤É¤â¤³¤Î¹Í¤¨¤ÎÉ½¤ì¤ÈÀâÌÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏÊý¼«¼£Ë¡14¾ò2¹à¤âÆ±¤¸¹Í¤¨¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âè29¾ò¡¡ºâ»º¸¢¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò¿¯¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¢¡¡ºâ»º¸¢¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¸ø¶¦¤ÎÊ¡»ã¤ËÅ¬¹ç¤¹¤ë¤ä¤¦¤Ë¡¢Ë¡Î§¤Ç¤³¤ì¤òÄê¤á¤ë¡£
£¡¡Î¬
Âè84¾ò¡¡¤¢¤é¤¿¤ËÁÅÀÇ¤ò²Ý¤·¡¢Ëô¤Ï¸½¹Ô¤ÎÁÅÀÇ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ë¡Î§Ëô¤ÏË¡Î§¤ÎÄê¤á¤ë¾ò·ï¤Ë¤è¤ë¤³¤È¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¡£
Âè14¾ò¡¡Î¬
¢¡¡ÉáÄÌÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤Ï¡¢µÁÌ³¤ò²Ý¤·¡¢Ëô¤Ï¸¢Íø¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ë¡Îá¤ËÆÃÊÌ¤ÎÄê¤á¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ò½ü¤¯¤Û¤«¡¢¾òÎã¤Ë¤è¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
£¡¡Î¬
Á´ÉôÎ±ÊÝÀâ¤È¤Ï¡©
¡¡Ä¹¤é¤¯ÄÌÀâ¤È¤·¤Æ·¯Î×¡Ê!?¡Ë¤·¤Æ¤¤¿¿¯³²Î±ÊÝÀâ¤Ç¤¹¤¬¡¢¶áº¢¤Ï¾¯¤·ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤¹¤ëÀ¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Îò»ËÅª¤ÊÀ®¤êÎ©¤Á¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¡Ö¹ñÌ±¤³¤½¤¬¼ç¸¢¼Ô¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ë¡Î§¤Îº¬µò¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¿¯³²¹Ô°Ù¤Î¤ß¤Ç¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¶ËÃ¼¤Ê¹Í¤¨Êý¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¹ÔÀ¯¤Î³èÆ°¤Ï¹ñÌ±¤Î¿®Â÷¤Î²¼¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ÔÀ¯¤Î³èÆ°¤Ë¤ÏË¡Î§¤Îº¬µò¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òÁ´ÉôÎ±ÊÝÀâ¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¢ÎÏÎ±ÊÝÀâ¤È¤Ï¡©
¡¡¿¯³²¹Ô°Ù¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ÔÀ¯¤¬°ìÊýÅª¤Ë¹Ô¤¦¹Ô°Ù¡Ê¸¢ÎÏÅª¤Ê¹Ô°Ù¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ë¡Î§¤Îº¬µò¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¸¢ÎÏÎ±ÊÝÀâ¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿¯³²¹Ô°Ù¤Ï°ìÊýÅª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯µëÉÕ¹ÔÀ¯¡ÊÍÍ¡¹¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¹ÔÀ¯¤Î¤³¤È¡Ë¤Ç¤â°ìÊýÅª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ì¤ÐË¡Î§¤Îº¬µò¤¬É¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡ÖÊä½õ¶â¤ò¸òÉÕ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹ÔÀ¯¤Î¹Ô°Ù¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Êä½õ¶â¤ò´õË¾¤¹¤ë¼Ô¤¬¿½ÀÁ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÂÐ¾Ý¤ËÊä½õ¶â¤ò¸òÉÕ¤¹¤ë¤È¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÊä½õ¶â¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¿½ÀÁ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã¯¤Ë¸òÉÕ¤¹¤ë¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¾ì¹ç¤ËÊä½õ¶â¤ÎÊÖ´Ô¤òµá¤á¤ë¤«¤Ê¤É¤ò¹ÔÀ¯¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤â¡¢Ë¡Î§¤Îº¬µò¤¬É¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¸¢ÎÏÎ±ÊÝÀâ¤Ç¤¹¡£
½ÅÍ×»ö¹àÎ±ÊÝÀâ¤È¤Ï¡©
¡¡¤Þ¤¿¡¢½ÅÍ×»ö¹àÎ±ÊÝÀâ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹ñÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î½ÅÍ×»ö¹à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏË¡Î§¤Îº¬µò¤òÍ¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
¡¡²¿¤¬½ÅÍ×»ö¹à¤«¤È¸À¤ï¤ì¤ì¤Ð¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤Ê¤¤ÅÀ¤â»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½Âå¹ÔÀ¯¤È4¤Ä¤ÎÀâ
¡¡Ë¡Î§¤Ë¤è¤ë¹ÔÀ¯¤Î¸¶Íý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ç¤À¤Ã¤¿4¤Ä¤ÎÀâ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤É¤ÎÀâ¤¬°ìÈÖ»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ç·èÄê¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÀâ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤ÎÀâ¤â·è¤á¼ê¤Ë·ç¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¼ÂÌ³Åª¤Ë¤Ï¿¯³²Î±ÊÝÀâ¤ò´ðËÜ¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Â¾¤ÎÀâ¤ÎÍ×ÁÇ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ëÊ¬Ìî¤Î¹ÔÀ¯¤ÎÊý¸þÀ¤òÄê¤á¤ë´ðËÜË¡¤ä´ðËÜ¾òÎã¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½ÅÍ×¤Ê·×²è¤òË¡Î§¤Ç°ÌÃÖÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤ÇºÇ¾å°Ì¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥×¥é¥ó¤ËÁí¹ç·×²è¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÁí¹ç·×²è¤òµÄ²ñ¤ÎµÄ·è»ö¹à¤È¤¹¤ë¾òÎã¤òÄê¤á¤ë¤È¤³¤í¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤É¤ó¤Ê½ÅÍ×¤Ê·×²è¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ä¾ÀÜ¡¢¹ñÌ±¡Ê½»Ì±¡Ë¤Î¸¢Íø¤òÀ©¸Â¤·¤¿¤ê¡¢µÁÌ³¤ò²Ý¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¿¯³²Î±ÊÝÀâ¤Ë½¾¤¨¤Ð¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ë¡Î§¤ä¾òÎã¤ÏÄê¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ë¡Î§¤ä¾òÎã¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿¯³²Î±ÊÝÀâ¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤È´¶¤¸¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÁÈ¿¥¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¤È¤Î´Ø·¸
¡¡Ë¡Î§¤ÎÎ±ÊÝ¤Î¸¶Â§¤Ï¡¢¹ÔÀ¯¤Î°ìÄê¤Î³èÆ°¤Ë¤Ï¡ÖË¡Î§¤Îº¬µò¡×¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¥Ï¥Ã¥¥ê¤µ¤»¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Îº¬µò¤È¤Ê¤ëË¡Î§¤ÏÁÈ¿¥¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡ÊÁÈ¿¥µ¬ÈÏ¡Ë¤Ç¤Ï¥À¥á¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¹ñ¤Î¾ì¹ç¤Ê¤é¡¢³Æ¾ÊÄ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¢þ¢þ¾ÊÀßÃÖË¡¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊË¡Î§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢À¯ÉÜÆâ¤Ç¤Î¹ÔÀ¯¤ÎÊ¬Ã´¤òÄê¤á¤¿¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¸¢¸ÂÁè¤¤¤¬·ã¤·¤¤¾ÊÄ£´Ö¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ÊÄ£¤¬Ã´Åö¤¹¤Ù¤¹ÔÀ¯Ê¬Ìî¤¬¡Ö¢þ¢þ¾ÊÀßÃÖË¡¡×¤Ê¤É¤Ç¡Ö½ê¾¸»öÌ³¡×¤È¤·¤Æµ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÍÎÁ¤Ç¿¦¶È¾Ò²ð»ö¶È¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ã¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Öµö²Ä¤òÆÀ¤ë¡×¤È¤¤¤¦µÁÌ³¤ò²Ý¤¹À©ÅÙ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ë¡Î§¤Îº¬µò¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎË¡Î§¤Îº¬µò¤Ï¿¦¶È°ÂÄêË¡30¾ò1¹à¤Î¡ÖÍÎÁ¤Î¿¦¶È¾Ò²ð»ö¶È¤ò¹Ô¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¼Ô¤Ï¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ã¤Îµö²Ä¤ò¼õ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Îµ¬Äê¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾ÊÀßÃÖË¡4¾ò1¹à55¹æ¤Ë¤Ï¡Ö¿¦¶È¾Ò²ð¡Á¤Î´ÆÆÄ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ò¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î½ê¾¸»öÌ³¤È¤·¤ÆÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç¤ÏË¡Î§¤Îº¬µò¤È¤·¤Æ¤ÏÉÔ½½Ê¬¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ê½ê¾¸»öÌ³¡Ë
Âè4¾ò¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¡¢Á°¾òÂè1¹àµÚ¤ÓÂè2¹à¤ÎÇ¤Ì³¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼¡¤Ë·Ç¤²¤ë»öÌ³¤ò¤Ä¤«¤µ¤É¤ë¡£
¡¡°ì¡Á¸Þ½½»°¡¡Î¬
¡¡¸Þ½½»Í¡¡À¯ÉÜ¤¬¹Ô¤¦¿¦¶È¾Ò²ðµÚ¤Ó¿¦¶È»ØÆ³¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡¡¸Þ½½¸Þ¡¡¿¦¶È¾Ò²ð¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤ÎÊç½¸¡¢Êç½¸¾ðÊóÅùÄó¶¡»ö¶È¡¢Ï«Æ¯¼Ô¶¡µë»ö¶ÈµÚ¤ÓÏ«Æ¯¼ÔÇÉ¸¯»ö¶È¤Î´ÆÆÄ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡¡¸Þ½½Ï»¡ÁÉ´¶å¡¡Î¬
2¡¦3¡¡Î¬
¹ñÁò¡Êµ·¡Ë¤ÈË¡Î§¤ÎÎ±ÊÝ
¡¡¸µÁíÍýÂç¿Ã¤Î¹ñÁò¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£À¯ÉÜ¤Ï¡¢º¬µò¤È¤·¤ÆÆâ³ÕÉÜÀßÃÖË¡4¾ò3¹à33¹æ¤Ë¡Ö¹ñ¤Îµ·¼°ÊÂ¤Ó¤ËÆâ³Õ¤Î¹Ô¤¦µ·¼°µÚ¤Ó¹Ô»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë»öÌ³¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡ÊÂ¾¾Ê¤Î½ê¾¸¤ËÂ°¤¹¤ë¤â¤Î¤ò½ü¤¯¡£¡Ë¡×¤È¤¢¤ë¤³¤È¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤ÏÁÈ¿¥µ¬ÈÏ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤òº¬µò¤Ë¹ñÌ±¤Ë¹ñÁò¤Ø¤Î»²²Ã¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¹ñ¤Îµ·¼°¤È¤·¤Æ¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñÁò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹ñÁòµ·¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤â¤½¤ÎÉ½¤ì¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¿¯³²Î±ÊÝÀâ¤«¤é¤Ï¡Ö¹ñÁòµÄ¡×¤Îº¬µò¤È¤Ê¤ëË¡Î§¤¬É¬Í×¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢Â¾¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤ÏË¡Î§¤Îº¬µò¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¹¤ëµÄÏÀ¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿µÄÏÀ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤â¡¢Í½»»µ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤µ¤ä¹ñÌ±¤Ø¤Î±Æ¶Á¤«¤é¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¹ñ²ñ¤ÇµÄÏÀ¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤â¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡»¿ÈÝ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¹Í¤¨¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢Ëº¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡ÖË¡Î§¤Ë¤è¤ë¹ÔÀ¯¤Î¸¶Íý¡×¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë°Æ·ï¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤±¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤ª¤µ¤é¤¤¡§Îý½¬ÌäÂê
¡¡°Ê²¼¤ÎÉ½¤Î¶õÍóA¡ÁD¤Ë¡¢´Á»ú2Ê¸»ú¤òÆþ¤ì¤ÆÉ½¤ò´°À®¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²òÅú
¡¡A¡§ ¿¯³²
¡¡B¡§ Á´Éô
¡¡C¡§ ¸¢ÎÏ
¡¡D¡§ ½ÅÍ×
¡ÚPOINT¡Û
¡¡¿¯³²Î±ÊÝÀâ¤Ï¡Ö¹ÔÀ¯¤¬¹ñÌ±¤Î¸¢Íø¤ò¿¯³²¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤Ë¤ÏË¡Î§¤Îº¬µò¤¬É¬Í×¤À¤È¤¹¤ëÀâ¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¹ÔÀ¯¤Î³èÆ°¤ÈË¡Î§¤È¤Î´Ø·¸¤ò¹Í¤¨¤ë½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤ëÀâ¤Ç¤¹¤¬¡¢¶áº¢¤Ï¾¯¤·ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¸µË¡À©¶É¥¥ã¥ê¥¢¤¬¶µ¤¨¤ë ¹ÔÀ¯Ë¡¤òÆÉ¤àµ»½Ñ¡¦³Ø¤Öµ»½Ñ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£