突然、母や父が倒れて要介護5になったら。パニックになる中で、どうやって介護すべきかを考えないといけません。俳優の藤真利子さんに、そのときは突然やってきました。命は最優先で大事だけど、お金はもつのか…介護の現実は厳しいものでした。（全3回中の1回）

ある日、母が右半身不随になった

──『ドクターX』シリーズをはじめ、ドラマや映画、舞台でおなじみのベテラン女優、藤真利子さん。一時お仕事を控え、お母さんを自宅介護していたそうですね。

藤さん：母が脳梗塞で倒れ、半身不随になったのが介護のきっかけでした。あれは忘れもしない、20年前の6月19日のこと。私は50歳で、明治座で舞台『五瓣の椿』（ごべんのつばき）に出ている最中でした。いつもは家から明治座へ直行直帰していたけれど、この日は私の彼が舞台を観に来てくれていて、終演後、一緒に食事をしていたんです。だから、この日に限って帰りが少し遅くなってしまって。

家に帰ると裏口の外灯がついていなくて、家に入っても真っ暗。奥の炊事場からはジャーッと水音が聞こえてきました。何ごとかと思い、暗闇によく目をこらすと、母が倒れているではないですか。その少し前、母は転んで骨を折り、自宅療養をしているところでした。きっと滑って転んだのだろうと思い、あわてて起こそうとしたけれど、起きあがりません。なんだか様子が変で、だらんと力が抜けてしまっている。これはおかしいと、震える手で119番を押しました。けれど、救急車がなかなか来ないんですよね。待っている時間が本当に長く感じて「まだかまだか」という感じでした。

到着した救急隊の方からは「転んだのではなく、たぶん脳梗塞か脳の病気だと思います」と、言われました。母は慶応病院にずっとお世話になっていたので、「カルテがあるから、とりあえず慶応病院に連れていってください」と伝えました。いざ病院で検査をしたらお医者さまが出てきて、「今日を越せるかどうか」と言われてしまい…母は集中治療室へ。私と母は一卵性親子といわれるくらい仲がよく、母がいないと私は生きていけません。母がいなくなったらどうしようと、もうパニックです。

母はなんとか持ちこたえてくれました。けれど、脳梗塞による右半身不随で、しゃべることができない状態でした。寝たきりで介護が必要になるので、これから先、母をどうするか、私が決めなければなりません。まず、どういう施設があるか調べることから始めました。

介護という言葉自体があまり一般的ではなかった時代です。情報が少なく、役所に何度も通いました。母を受け入れてくれる施設はないか、電話もかけまくりました。施設はいまほどたくさんなかったので、もう無我夢中でしたね。でも、母を受け入れてくれるという施設はなかなか見つかりませんでした。

「要介護5の母」受け入れ施設が見つからず

── 受け入れが難しいと言われてしまう理由は何だったのでしょう。

藤さん：問題は母の症状が重すぎることでした。要介護5です。自力で尿を出すことができないので、カテーテルで管を通しバックに尿を貯めていて。便も自分の力では出せず、管を入れて、お腹をさすりながら便を排出させるブジーという方法をとっていました。その処置ができる施設が見つからなかったんです。いくつか候補はあったものの遠方だったり、「1000人待ちです」といわれたり…。何より施設費がものすごく高いんです。

母に長く生きてほしいけれど、実際のところこの先、母の生命力がどこまであるかわからず、その年月に貯蓄が追いつくかもわかりません。ムリして高い施設に入れたとしても、経済的に2年しかもたなければ、その先どうすればいいかということになってしまいます。お金もないし、なんとか家で頑張ってやっていくしかないと思い、自宅介護を決めました。

母は嚥下能力があったので、それも自宅介護をする決め手になりました。入院当初は鼻から管を通して胃に栄養を送っていたけれど、嚥下検査後は重湯が食べられるようになりました。でも、そのままだとおいしくないので、母はなかなか食べてくれません。母の好きな佃煮をすりつぶして病院に持って行き、重湯に混ぜたらようやく全部食べてくれました。

ただ、それまでまったく食べようとしなかったのに、急に完食したものだから、看護師さんから「あなたが食べたんじゃない？」なんて疑われたりして（笑）。重湯からはじまり、三分がゆ、五分がゆとなり、ついに常食が食べられるように。もし嚥下能力がなく、胃ろうになったとしたら、私ひとりでは手に負えなかったと思うし、家に連れて帰ろうとは思わなかったでしょう。でも、いざ家に連れて帰っても、お金の問題は大きく、ずっとつきまとうことになりました。

介護は「まずお金」きれい事では済まない現実

── お母さんは要介護5だったということですが、行政の支援補助などはなかったのでしょうか？

藤さん：支援は多少あったとしても、それですべてをまかなえるわけではありません。母を自宅介護するにあたって、家のリフォームをして、かかったお金は100万円弱。それに対して、実際に支給されたのは18万円くらいです。それ以外にも、介護にはいろいろな福祉用具が必要で、借りるにしても買うにしても、お金がその都度かかってきます。

介護ベッドは、支援限度額を上回る自己負担金が毎月2万円あったため、母が長生きするなら買ったほうが安いと考えて、思いきって買っちゃいました。50万円くらいだったと思います。専門的なお医者さまや介護の方、ヘルパーさんなど、人の手を借りなければひとりでは介護はとてもムリなのですが、頼むとその都度お金がかかります。

母が亡くなるまで、うちの預貯金の範囲でなんとか持ちこたえましたけど、母がもっとひどい状態で生き延びていたら、破産していたかもしれません。当時、介護中の方がお母さんを連れて無理心中をした事件が報道されましたけど、本当に人ごとではないなと思いました。テレビの介護特集で「ひとりで抱え込まないで」「こうしてあげると喜びます」なんてやっているのを見ていると、きれい事だなって思ってしまいます。介護は莫大なお金がかかる。それが介護の現実。真っ先に考えるべき問題は、お金なんです。

俳優業に追われ、身の回りのことを任せていた母が倒れたことで、自宅介護をしながら家事もゼロから始めなければならなかったという藤さん。母の介護で以前のような外出も難しくなり、仕事も失ってしまいます。それでも「いちばんいい形で母を介護したい」という思いを抱え、11年間に及ぶ介護生活を続けてきました。改めて、当時を振り返り「現状維持でも十分だったけれど、具合がよくなると欲が出てしまう。毎日を穏やかに過ごしているだけでよかったんですよね」といま感じているそうです。

