細田守監督が、カナダで開催されている第50回トロント国際映画祭に出席。最新作『果てしなきスカーレット』の公式上映が行われました。

トロント国際映画祭の“スペシャル・プレゼンテーション部門”で公式上映された、細田監督の約4年ぶりとなる最新作『果てしなきスカーレット（英題：Scarlet）』。細田監督は、2015年にも『バケモノの子』でトロント国際映画祭に参加をしており、今回で2回目の参加となりました。

映画配給会社によると、現地時間9月10日、北米プレミアとして『ロイヤル・アレキサンドラ劇場』で行われた『果てしなきスカーレット』の公式上映は会場の1148席が満席に。上映前、司会者が細田監督を紹介し、これまで手掛けた作品のタイトルが1作ずつ読み上げられると歓声と拍手が起こりました。

細田監督は「この作品は“生と死”が混じり合う場所で、一人の女性が生きる意味を見つける映画です。ぜひ皆さんこの映画を楽しんで見てください」と観客へ向けて挨拶しました。

本編の上映が終わるとエンドロールの間から観客からの歓声と拍手が沸き起こり、細田監督は手を振ったり会釈したりするなどして応えました。

■作品へ込めた思い 公式上映後は15分にわたる質疑応答

上映終了後、作品を鑑賞したお客さんからの質問に答える15分の質疑応答の時間が設けられました。

企画の始まりについて聞かれると、細田監督は「復讐（ふくしゅう）について考えたとき、復讐の連鎖はどうやったら終わるんだろうと“復讐劇”を作ろうと思いました。復讐劇の元祖である『ハムレット』をベースに、現代だったらどういう解釈の物語がありうるだろうかと考えたのがきっかけです。ハムレットが別の選択をしていたらどういうふうになるのかと、僕自身の『ハムレット』を探しだす旅が始まりました」と回答。本作が『ハムレット』をモチーフとしていることに言及しました。

さらに、声優を務めたキャストたちについて聞かれると「声のキャストは、ほぼ全員シェイクスピア劇や『ハムレット』に出演したことのあるキャストであり、初めてだったのは主演の芦田（愛菜）さんだけでした。（本編の）お芝居としても『ハムレット』とすごくつながっているのではないかと思います」と、コメント。

また、作品に世界へのメッセージが込められているのかと問われた細田監督は「今世界で争いや復讐が起きて、それに直面している中、どうやったらこの負の連鎖から僕ら人類は抜け出せるのか。皆が平和を願っているのにどうして争いが起こってしまうんだろうかという問題意識は、実はハムレットの中にもあると思っています。『ハムレット』が書かれた約400年前から現代はどういうふうに変化したのか、皆と一緒に考えたいと思ったんです」と思いを語りました。