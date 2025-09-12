「ハラスメント」に敏感になっている大人が増えているいっぽう、子どもに対するハラスメントについては問題意識が薄く、教育や躾の名のもとに被害が埋もれがちです。そこで『マンガでわかる！ おとなも子どもも知っておきたいハラスメント』で話題になっている名古屋大学の内田良教授に、子どものハラスメント問題についてお話を聞きました。

【画像】「セクハラの可能性あり！」子どもに絶対NGな行為7選

子どもに対するハラスメントは周囲が気づきにくい

ハラスメントとは、相手が嫌がる言動をして不快にさせたり不利益を与えたり、尊厳を傷つけたりすることで、人が集まるところではいつでもどこでも起こる可能性があります。

「子どもの場合、たとえば、先生や保護者からの必要以上の叱責、暴力・暴言、また、子ども同士のいじめもハラスメントのひとつです。子どもは日頃、大人から指導を受けることが多いため、周囲からはその行為が教育や躾なのか、ハラスメントなのかがわかりにくく、対応が遅れがちです」

そして、特にいま問題になっているのが、教員や指導者、親族による子どもへのセクハラや性加害です。

「学校や家庭、塾などは子どもが当たり前のように過ごす場所であるにもかかわらず、外部の人が様子をうかがいにくいため、性被害があっても気づかれにくいという特徴があります。明らかに立場が上の権力を持った大人や、信頼している大人からの加害が多く、子どもが逆らいにくい状況に追い込まれるという点も、被害が見えにくくなる原因でもあります」

性被害を受けた子どもは周囲に相談しづらく、抱え込んでしまうこともあります。また、一般的に女の子が被害者になるケースが多いですが、男の子が被害を受ける場合も珍しくありません。

「子どもへの性暴力やセクハラを防ぐには、大人が気を配ることがもっとも大切です。そして、子どもたちに知っておいて欲しいのは、“相手がだれであっても、子どもに性的なことをしてくる大人は信頼できる大人ではない”ということです」

どんな事情であっても、セクハラや性暴力は決して許されるものではありません。世間がセクハラに目をつぶっていた時代に生きてきた大人こそ、常識のアップデートが必要です。次からは、どのようなことが子どもへのセクハラ行為ととらえられるのかをご紹介します。

子どもが、イヤだ！こわい！と感じたら、セクハラと考える必要がある

以下に挙げるのは、セクハラととらえられる可能性がある一例です。教員や指導者、保護者など加害者の立場はさまざま考えられますが、理由や行為の内容がなんであれ、子どもの方が不快感や恐怖感を抱いたら、それはセクハラを考えるうえでの大事な要素になります。

体をジロジロと見る

とくに体の露出が多い服を着ているときや着替えのときなどは注意が必要です。たとえいやらしい目で見ているわけではなくても、子どもが不快に感じる場合があります。

むやみに肩に手をかける

肩だけでなく、体のどの部位であっても安易に子どもの体に触れてはいけません。どうしても触る必要があるときは、必ず声をかけましょう。

診察や健康診断で肌着を脱がす

今は、病院の診察や学校の健康診断で聴診器をあてるとき、肌着を脱いで上半身をそのまま見せることはなくなっています。もし、脱ぐように指示されたという報告が子どもからあった場合は、すぐに対応を。

計画的に子どもとふたりきりになる

子ども性加害をする大人は、子どもとふたりきりになる状況をつくりたがります。塾や習い事などでは通常、居残りで課題をするなどで子どもが大人とふたりになることが避けられない場合、運営側は事前に保護者に連絡を入れるのがマナー。

性的な写真を子どもに見せる

裸や水着姿といった性的な写真を部屋に貼る、パソコンやスマホに子どもが見られる形で性的な画像を表示して不快にすることは、間接的なセクハラです。

下ネタや性的なジョークを言う

ふざけているつもりでも、子どもに向かって性的なことをネタにした冗談を言ったり、目の前でいやらしい話をしたりすることもセクハラになります。

連絡先などをしつこく聞く

明確な目的や必要がないのに、保護者を通さず子どもの個人情報を聞き出して連絡手段を得ようとすることは、ハラスメントととられかねません。

もっとも考慮すべきは子どもの気持ち

子どものハラスメントを考えるうえで大切なのは、その行為によって子どもが（心も含めて）傷ついているかどうかです。子どもだから仕方ない、これくらい許されるだろう、ということは決してありません。子どもをハラスメントの被害者にしない第一歩として、周囲の大人は自分自身の発言や行動を振り返りましょう。

イラスト／ぽぽこ