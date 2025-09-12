じつは、原始の太陽は暗かった…凍りついていたかもしれない「地球を救った二酸化炭素」。驚愕の、地球大気の絶妙バランス

宇宙で唯一の生命を育んだ「海」、あたりまえのようにそこにある「山」、そしてミステリアスな「川」……。地球の表情に刻まれた無数の凹凸「地形」。どうしてこのような地形になったのかを追っていくと、地球の歴史が見えてきます。

「地球に強くなる三部作」として好評の『 川はどうしてできるのか 』『 海はどうしてできたのか 』『 山はどうしてできるのか 』を中心に、地形に関する選りすぐりのトピックをご紹介します。

前回の記事でご紹介したジャイアントインパクト説を経験した地球が直面した、次なる試練とは……。今回は、地球に大気ができるまでの、一筋縄ではいかない試練の道についての解説をお届けします。

今、温暖化問題で耳にする「温室効果」ですが、じつは原始の地球を低温から救ったのは二酸化炭素だった可能性が濃厚、という興味深い説をご説明しましょう。

1ヵ月…………約3億8000万年

1週間…………約8800万年

1日……………約1260万年

1時間…………約53万年

1分……………約8800年

1秒……………約146年

この記事で出てくる「地球カレンダー」とは 地球史、およそ46億年という長い時間を感覚的にとらえるために、「地球カレンダー」という物差しを使って記述しています。これは46億年を「1年」に置き換えて、各年代を「日付」で表したものです。46億年を「1年」と換算すると1ヵ月…………約3億8000万年1週間…………約8800万年1日……………約1260万年1時間…………約53万年1分……………約8800年1秒……………約146年なお、年代測定の精度その他の事情によって、研究者の間で必ずしも一致しているわけではなく、また新たな知見により変動が生じることもあります。今回の記事では1月末から2月初旬の出来事をとりあげます。

＊本記事は 『 海はどうしてできたのか 』 (講談社・ブルーバックス）の内容を、再構成・再編集のうえ、お届けします。

大気の誕生

マグマオーシャンというはじめての海から、水で満たされた海洋がどのようにしてできたのかについては、さまざまな説があり、どれが正解かを決めるのはいまだに難しいところがあるということを述べました。

ただ、海洋の成立と、大気や陸の成立、そして地球の内部構造の完成はほとんど同じ時期に、共通の原因でなされたことは確かだと考えられます。それは隕石の重爆撃やジャイアントインパクトがもたらした高温による始原物質の融解・揮発のあとに起きた、重力による物質の再配列でした。

まず大気に注目して、この変化をたどってみましょう。

最初に地球ができたときの大気は、現在の大気とは組成がおおいに異なっていました。はじめての大気を「一次的な大気」といいますが、それは太陽そのもののガスの成分である水素やヘリウムがすべてでした（太陽とヘリウムなどのガスについては、あ少し後で解説します）。

そして、それらはなんらかの原因によって宇宙空間へ逃げ去ったと考えられています。多くの研究者が、その原因は、前回ご説明したジャイアントインパクトではないかと考えています。

このとき、一次的な大気はすべて、地球から逃げ去ってしまったのです。

地球が二酸化炭素に覆われるようになったわけ

「二次的な大気」は、マグマオーシャンから生まれた火山活動によって、マグマがガスを放出する「脱ガス」という現象が起こり、それらのガスが徐々に上空に累積して大気を形成したと考えられています。それは地球をつくった素材である隕石の中に閉じ込められていたガスでした。

その成分は、現在の火山活動によって出てくるガスの成分とよく似ていたと思われます。たとえばハワイのキラウエア火山から放出されたガスの成分は、水素、水蒸気、二酸化炭素、一酸化炭素、窒素、アルゴン、塩素ガス、塩酸、硫黄、亜硫酸ガスなどです。ほとんどは人類にとってはおそろしい毒となるものです。わたしたちにとって欠かせない酸素は、このときの大気にはまだ含まれていませんでした（図「大気の組成の歴史的変化」）。

しかし、高温の地球では、アルゴンなどの軽い物質や揮発性物質は、地球の引力では引き止められず、多くが宇宙空間へ逃げ去ってしまいました。地球にとどまった軽い物質は、いったんは大気を形成し、温度が低い高層で凝縮して、雨や雪、氷になります。

しかし、それらが地上へ降り注ぐと表面温度が高いため、地表へ到達するまでに蒸発して、やはり宇宙空間に逃げ去ってしまいました。これは、地球の表層、つまり陸の温度が高いうちは、液体の水を満たす海はできないことを意味しています。

こうして、二次的な大気の組成にも変化が起き、やがて火山から多くの供給をうける二酸化炭素が圧倒的な比率を占めるようになっていくのです。

冥王代の太陽は暗かった

二酸化炭素が大気の「王者」になったところで、ひとつ、不思議な話をします。

太陽が発している巨大な熱やエネルギーは、水素からヘリウムをつくりだす核融合反応によるものです。そのおかげで、1億5000万kmも離れたところにある地球にも、熱や光が届けられています。

ところが、太陽がまだできたばかりの冥王代の頃は、核融合反応が起こりはじめたばかりだったので、太陽はそれほど明るくなかったと考えられています。現在よりも約30％暗かったとされているのです。

もしもそのとおりなら、地球の表面温度は0℃以下になってしまう計算になります。これではマグマオーシャンどころか、地球は全球凍結してしまうことになるのです。

もちろん、そんなはずはないことはわかっていますから、では当時の太陽が暗かったという前提が誤りなのではないかと考えられます。

明るすぎても、辻褄が合わない

ところが、もしも当時の太陽が現在と同じくらいの明るさだったとすると、その後の太陽の成長による核融合反応エネルギーの増大を考えれば、地球はとっくに生物など棲（す）めない熱地獄になってしまっている計算になるのです。

つまり、当時の太陽が暗くても明るくても矛盾が生じるわけで、これを「暗い太陽のパラドックス」といいます。

「海はどうしてできたのか」というテーマである「海」にとってもこれは重大な問題で、太陽が暗かったのなら水はすべて氷（固体）となり、明るかったのならやがては蒸発して水蒸気（気体）になってしまいます。水（液体）で満たされた海は、いずれにしてもできないことになってしまうのです。

二酸化炭素の温室効果がカギ

このを解くカギは、二酸化炭素にありました。

「温室効果」（図「二酸化炭素の温室効果」）という言葉は、みなさんもご存じだと思います。マグマオーシャンができた頃は、前述のように「一次的な大気」はすべて逃げ去ってしまって、「二次的な大気」が形成されていました。その中心をなすのは、二酸化炭素でした。

現在も地球温暖化問題で槍玉にあげられているように、二酸化炭素は温室効果が高いガスの最たるものです。それが大気の成分中に圧倒的な割合を占めていたために、太陽が暗くても地球は十分に暖まって、水（液体）で満たされた海が成立することができたのだろうと考えられているのです。

ただし、もしも二酸化炭素の温室効果が当時のように大きなものだったら、その後の太陽熱の増大によって地球は超高温になり、水でできた海は蒸発していたかもしれません。

そうならなかったのは、やがて二酸化炭素の大気中に占める割合が小さくなっていき、温室効果が軽減されていったからなのです。その理由は、改めてご説明しますが、ここでは、「実に絶妙なバランスで、海は海でありつづけることができた」と申し上げておきましょう。

海はどうしてできたのか――壮大なスケールの地球進化史

地球に強くなる三部作！ 川の面白さは、家で地形図を広げて眺めているだけで、「なぜこんな姿をしているんだ?」という謎が次々に浮かんでくるところにあります。一筋の流れにひそむ、地球のマジックの謎解き、そひて数々のドラマチックな物語を追います。 【姉妹刊】 海はどうしてできたのか ・ 山はどうしてできるのか

