ごはんの味も、食感も、栄養も。炊き分けで叶える理想の一膳【アイリスオーヤマ】の炊飯器がAmazonに登場中‼
料理に合わせて、炊き方を変える。こだわり派の炊飯器【アイリスオーヤマ】の炊飯器がAmazonに登場!
アイリスオーヤマの炊飯器は、料理に合わせて炊き方を選べる「こだわり炊き分け機能」を搭載。食物繊維米・おむすび・冷凍ごはん・丼・カレー・すし飯の6モードから選ぶだけで、最適な炊き上がりを実現する。
「食物繊維米」モードでは、温度制御により難消化性デンプンを増加させ、食物繊維量を約2倍に。毎日のごはんで手軽に栄養を補える。「おむすび」や「冷凍ごはん」など、用途に応じた食感調整も可能。
炊飯以外にも、煮込み料理や塩麹などの発酵調理に対応。無洗米・白米（新米・省エネ・早炊き）・高速炊き・炊込み・おかゆ・玄米・発酵など、多彩なコースを搭載し、料理の幅を広げる。
極厚火釜はIHと相性の良いステンレス層と、熱伝導性の高いアルミ層の複層構造。釜自体が発熱し、ムラなくふっくらと炊き上げる。上下から包み込むように加熱するWヒーターにより、一気に火を通し、均一な仕上がりを実現。
「50銘柄炊き分け」機能では、銘柄ごとの粒の大きさや水分値に合わせて火力と加熱時間を自動調整。全国の銘柄米を、それぞれの美味しさで炊き上げる。
さらに、好みに合わせて「やわらかめ」「標準」「かため」の食感調整も可能。理想の一膳を、毎日の食卓に届ける炊飯器。
