スピードの水着は、非日常の時間を通して心の健康を整えることをテーマに、大人のためのスイムウェアを提案するシリーズ。

レディースロングスリーブトップスは、裾にドローコードを施しており、好みや気分に合わせてシルエットの調整が可能。トレンド感のあるややゆったりとした身幅で、リラックスした着心地を実現する。

背面には引手ファスナーを接着仕様で配置し、スッキリとしたミニマルなデザインに仕上げている。ラッシュガードとして水着の上に着用するほか、アスレジャーやタウンユースにも対応。水辺から街まで、幅広いシーンで活躍する一枚。

機能性とデザイン性を兼ね備えた、現代のライフスタイルに寄り添うトップスだ。