◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 6-5 中日(11日、神宮球場)

ヤクルトの高津臣吾監督が試合後、投手陣に苦言を呈しました。

先発の吉村貢司郎投手は初回、連打でピンチを招くと、上林誠知選手を内野ゴロに打ち取るも、その間に失点。その後も連打でピンチを背負うと、山本泰寛選手の内野ゴロの間に追加点を許し、初回に2点の先制を許す苦しい立ち上がり。

それでも2回以降は無失点の投球を続けて7回2失点と試合を作り、今季6勝目(6敗)を挙げました。

高津監督は「トータルで考えたら2失点で(7回まで)いったので、良かったと思います」と試合を作った右腕を称賛しましたが、「成長は感じますが、まだまだなところもたくさんありますね」とコメント。

続けて「立ち上がりは多分全力投球していない。どれだけ初回の立ち上がりが大事だと理解しているか聞いてみたい。相手の涌井(秀章)の初球を見ましたか？すごい球がいったんですよ。ああいうところだと思いますよ」と、中日先発のベテラン・涌井秀章投手の立ち上がりを引き合いに出して話しました。

またリリーフ陣については「言い出したら本当にキリがないのだけども、あの回は大きなミスが3つ4つありましたね。よく最後は逃げ切ったと思いますよ」と語った高津監督。

4点リードの8回は2番手で田口麗斗投手が登板するも、内野安打とサード村上宗隆選手のエラーで1点を失って降板すると、なおもピンチの場面で3番手・大西広樹投手が登板しましたが、2本のタイムリーを打たれて、あっという間に1点差に。

9回は星知弥投手が1アウト1、2塁のピンチを招きながらも、無失点に抑えて、ヤクルトは勝利を収めましたが、課題の多い投手陣に高津監督が苦言を呈しました。