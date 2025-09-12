◇第32回 WBSC U-18野球ワールドカップ スーパーラウンド(11日、沖縄)

U-18野球ワールドカップはオープニングラウンドが終了し、スーパーラウンドと順位決定戦がスタートしました。

オープニングラウンドを戦ったＡ・Ｂグループの各上位3チームが進んだスーパーラウンド。初戦のパナマ(B3位)とプエルトリコ(A3位)の一戦は、3回に先制したプエルトリコがそのまま勝利しました。2回戦では韓国（A2位）が初回に一挙4得点。チャイニーズ・タイペイ(B2位）を相手に「8-1」で快勝を収めました。

3試合目では、ここまで5戦全勝でオープニングラウンドに進出した日本(A1位)とアメリカ(B1位)が激突。日本の先発、沖縄尚学の2年生左腕・末吉良丞投手は5回途中まで無安打とアメリカ打線を圧倒します。しかし2番手の神村学園の3年生・早瀬朔投手がヒットを浴び、ショートについていた敦賀気比高・岡部飛雄馬選手(3年)の悪送球が絡み、アメリカに悔しい先制点を献上しました。それでも1点ビハインドで迎えた土壇場の7回表、山梨学院高の3年生キャッチャー・横山悠選手のタイムリーで日本が同点に追いつきます。延長戦タイブレークに突入した直後の8回には、エラーで先制点を許した岡部選手がセンターに抜ける3点タイムリー2塁打を放ち、勝ち越しに成功しました。そのまま日本が勝利し、無敗を継続している日本が首位につけています。

オープニングラウンドの各組、下位3チームが進んだ順位決定戦では3試合が開催。初戦の南アフリカ(A6位)と中国(B6位)の一戦は、初回から3点を先制した中国に軍配があがりました。さらに2回戦ではイタリア(A5位)が先制するも、直後にドイツ(B5位)へ逆転を許します。それでもイタリアが再び逆転し勝利しました。キューバ(A4位)とオーストラリア(B4位)による3試合目は延長9回までもつれる熱戦となるも、キューバに軍配があがりました。