きょうも西日本や東日本は雨が降りやすく、激しく降る所もあるでしょう。大気の状態が不安定となります。落雷や突風にもご注意ください。

きのうはあちこちで雨雲が発達して、日中は関東で猛烈な雨の降った所がありました。きょうも湿った空気の影響や上空の寒気の影響で、西日本や東日本では大気の不安定な状態が続きます。

午前中から雨が降りやすく、局地的に雨脚が強まるでしょう。午後はあちこちで雨雲が発達しやすくなり、東日本を中心に激しく降る所もありそうです。これまでの大雨で地盤の緩んでいる所もあるため、土砂災害などに警戒が必要です。

晴れ間の出る所も、急な強い雨や落雷、突風にお気をつけください。東北南部も所々で雨が降りますが、東北北部や北海道は秋晴れとなるでしょう。

日中の気温は東海から西で30℃以上と蒸し暑さが続きそうです。東京は28℃と関東では厳しい暑さが和らいで、涼しい風が吹くでしょう。東北北部はきのうより高く、秋田で31℃まで上がりますが、カラッとした陽気になりそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：27℃ 釧路：24℃

青森 ：30℃ 盛岡：29℃

仙台 ：25℃ 新潟：31℃

長野 ：29℃ 金沢：31℃

名古屋：31℃ 東京：28℃

大阪 ：33℃ 岡山：31℃

広島 ：30℃ 松江：29℃

高知 ：30℃ 福岡：32℃

鹿児島：32℃ 那覇：33℃

3連休スタートのあすは、北日本や北陸を中心に雨の範囲が広がっていきます。太平洋側も不安定な天気で、急な雨や雷雨の所があるでしょう。日曜日にかけても、北日本や日本海側は広い範囲で雨となり、北日本では大雨となるおそれがあります。

太平洋側は日曜日から月曜日にかけて次第に晴れ間が出て、関東から西では35℃前後と再び厳しい暑さが戻りそうです。