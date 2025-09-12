お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が11日放送のテレビ朝日系「アメトーーク!」（木曜午後11時15分）に出演。「あのちゃん」こと歌手でタレント、あの（年齢非公表）との熱愛疑惑について言及した。

「あのちゃんと仲よくしてて。レギュラー番組も始まって。ちょっとカップルに見えるねっていうバズリ方をして。『そしあの』っていう言葉ができて。何かわーってなった時に、違いますよって言ったみたいなのはありますね」と語った。

後輩芸人が次々と粗品とあのの関係性について暴露した。紅しょうがの熊元プロレスはあのと仲が良く、粗品とあのの双方から食事していると聞いたといい「すごくツーツーなんですよ」と証言した。あのは最近シール交換にハマっており「粗品と3人でしたい」と熊元にLINEをしてきたという。熊元は「粗品…シール交換？」と思いながらも、粗品から返ってきたスケジュールはニッポン放送のラジオ「オールナイトニッポン」終わりの深夜3時。熊元は「（深夜）3時からでもシール交換したいぐらい…。ごめんやけど、夜中3時にシール交換やりたくない！ （あのは）特別なんやなぁ」と本音を吐露した。

粗品は「あのちゃんがシール帳やり出したってなって。交換し合うのがおもろいけど、友達おらんからやってくれって言われて始めたんですよ、シール帳」と打ち明けた。その上で「あのちゃんの見て、欲しいの、何個かあったんですよ」と語ると、スタジオからは「まんざらでもない」などとツッコミが入った。

