「度胸がありそうだし、コントロールも良いピッチャーですよ」　DeNA・石田裕太郎の“力投”を野村弘樹氏が高評価

DeNAは11日、阪神との試合（甲子園）に0−2で完封負け。先発の石田裕太郎は7回2失点の粘投を見せるも、打線の援護に恵まれなかった。

3回まで無安打ピッチングを続けていた石田だったが、4回に先頭・近本光司に安打を許し一死二塁とされると、中央大の先輩・森下翔太にレフトスタンドへの2ランを浴びた。

7回101球の力投も5敗目を喫した石田について、同日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』でMCを務めた野村弘樹氏は「石田投手は責められないですよ。やっぱり度胸がありそうだし、コントロールも良いピッチャーですよね」と話し、解説者の坂口智隆氏は「ストレートが良いですよね。特にアウトコースに決まるストレートの質がほんとに良いなと思います」と高評価。

同じく解説者の谷沢健一氏は「観ていて良いピッチャーだなと思いましたよ。まだまだ勝ち星には恵まれてないですけど、この試合では森下に一発を打たれて、プロの厳しさを味わったような感じですかね」とコメントした。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2025』