13日に国立競技場で開幕する陸上の世界選手権東京大会で、男子マラソンの近藤亮太（三菱重工）が初めて世界に挑む。2月に初マラソン最高記録をマークした新星は学生時代は無名だったが、近年、多くの名ランナーを輩出する長崎の強豪で力を蓄えた。

◇ ◇ ◇

寒風の中、新星が快記録の2位でゴールに飛び込んだ。2月の大阪マラソン。「特に気負うことなく練習の延長のつもりで走った」という近藤が初マラソン日本最高の2時間5分39秒をたたき出した。このレースが評価されての代表入り。2度目の42・195キロは東京の世界選手権となった。

「8位入賞を目指す。まだ2回目のマラソンなので自分らしく伸び伸びと走ることができたら」

長崎・島原高時代に全国総体や全国高校駅伝の出場経験はなく、順大で箱根駅伝の出場は4年時の1度だけ。総合2位に貢献したが、個人成績は10区で区間14位にとどまった。地元の強豪で競技を続けようと自ら売り込んで三菱重工の合宿に参加、入社を勝ち取った。

黒木純総監督は「リズムのいい走り。将来的にロードで活躍する選手になるのではと思った」と当時を振り返る。その才能は全国的にも珍しい「マラソン部」で先輩たちにもまれて磨かれた。

三菱重工からの世界選手権代表は2017年の井上大仁、23年の山下一貴に続く3人目。炎天下のジャカルタで開催された18年アジア大会を制した井上からは暑熱対策への助言をもらった。23年大会で山下が入賞争いを繰り広げながらも終盤に脚をけいれんして失速した経験も検証し、日本陸連の科学委員会とも協力しながら対策を練っていく。

伝統を受け継ぎ、大舞台に臨む近藤。黒木総監督は「強かった頃の旭化成がそうだけど、次から次に出てくる。その蓄積がつながってレベルアップしていく。旭化成よりタレントの数は少ないけど、うちもそうなりつつあるのかな」と語る。

「地元に全国で活躍されている先輩方、多くのレースで実績を残しているチームがある。非常に誇らしく、次の世代を担わないといけないな、という強い思いがある」

世界選手権で井上は26位、山下は11位。近藤が新たな歴史をつくる。（伊藤瀬里加）

◆近藤亮太（こんどう・りょうた） 1999年10月5日生まれ。長崎県島原市出身。中学から本格的に競技を始める。長崎・島原高―順大。入社1年目の2023年に全日本実業団ハーフマラソンで日本人トップの3位。世界選手権は初出場。169センチ。