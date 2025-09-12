アジア史上最大の格闘技団体「ONE Championship」（ONE）は、11日に都内で会見を行い、今年2度目の日本大会となる11月16日「ONE173」（有明アリーナ）の対戦カードを発表した。キックボクシング・ムエタイ・MMAの3競技でONE世界王者に輝いたスタンプ・フェアテックス（タイ）が会見に可愛らしい浴衣姿で登場した。

今大会が2年ぶりの復帰戦となるスタンプ。「不安はありません。逆に自分のコンディションがどれぐらい戻っているのかを楽しみにしたい」と復帰戦を楽しみしていた。

復帰戦では元K―1女子王者のKANAと激突。「11月16日は自分の誕生日でもあるので、絶対に勝利をもぎ取りたい。まずはKANA選手に勝つことを頭にいれてます。自分自身を成長させて進化させることを全てやる」と意気込んだ。

フォトセッションでは、自らKANAに近づいて超接近のフェースオフを披露。さらには笑顔でピースも見せた。

囲み取材では同じタイ人選手のスーパーレックも浴衣姿で登場。スタンプは「日本のファンに見てもらいたくて2人で話して、自分たちで決めました。」と浴衣姿の理由についても明かした。