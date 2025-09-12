「勝負の夏」を越え、いよいよ佳境を迎える中学受験。これからの時期、受験生の子を持つ親の頭を悩ませるのは各塾で頻度が増す模擬試験だ。思うように成績が伸びない子どもに焦りがちな秋口から11月にかけては “魔の月”とも呼ばれ、親子ともに心身を追い詰められる。中学受験カウンセラーの安浪京子氏に、受験家庭を脅かす“魔の月”を乗り切る心構えを聞いた。

＊＊＊

【写真を見る】SAPIX、日能研、四谷大塚…大手塾の模試も一長一短

夏休みが終わると秋にかけて、各塾で模試の頻度が増加します。これらの模試では志望校の判定がありありと示されるので、思うように結果の出なかったご家族からすれば激しいプレッシャーになります。

加えて、6年生になると学校行事の要職につくことが多く、イベントごとに駆り出されることが増える。ただでさえこの時期は中学受験の勉強で忙しいのに学校での貴重な休み時間が行事ごとの準備などで潰れて、子どもたちの心身にストレスが溜まりやすくなる時期でもあるのです。

成績が伸び悩むと親御さんは焦ってあれもこれもと子どもに課題を与えようとします。けれど、子どもも塾と学校の二足のわらじで疲れ切っている。心身が疲れ切った状態で問題が解けるはずもありません。

課題を解かせようとしても解かない子どもに親はイライラして「もっと集中しろ」「早くご飯食べて勉強しろ」といって急かす。子どもは疲れているし勉強に思うように気持ちが向かわず「うるさい」といって反抗する。こうして親子間の軋轢が高まり、この時期に中学受験を諦めてしまうご家庭も少なからずあります。

秋にかけては、「過去問が解けない」「志望校判定が悪い」とつい親子ともに焦りがちですが、過剰に子どもを追い詰めてしまっては元も子もありません。そもそも、9月〜10月のこの時期は過去問が解けなくて当たり前だということを知らない親御さんがあまりに多い。

“魔の月”で親子仲は修復不能になることも……

まだ焦る時期ではない

小学6年生の秋前までは、SAPIXや日能研をはじめ塾のあらゆる層を対象にした模試が行われますが、実際の入試問題には各校に色があります。これまでやってきた模試と入試の過去問には乖離があるため対策が必要で、いきなり解けることはまずない。中学受験の勉強は徐々にギアを上げていくものだということを知っておかなければなりません。

また、大手塾の模試は最上位層向けにつくられています。だからこそ、SAPIXや早稲田アカデミーの下のクラスの子は、塾の模試では算数で数問しか解けないけれど実際に志望する中堅校や標準校の過去問だったら8割取れるということがよくあります。一概に模試の成績が悪いからといって焦るのは早計でしょう。

最難関校を受ける子どもたちにとっては志望校別の冠模試の判定は大事ですが、それ以外の子は過去問を解けるかが大切。けれど、その過去問も9月〜10月ではなかなか解けず、11月ごろからようやくコツがわかってくるものです。この時期、つい親は焦って子どもを追いつめがちですが、本来はまだ過剰に焦るべき時期ではないのです。

親がプレッシャーに負けて、子どもを過度に追い詰めた結果は悲惨です。

衝突しているうちはまだ良いですが、さらに進むと会話がなくなっていく。子どもが学校での出来事を話そうとしたのに親が受験の話を持ち出すと、子どもも嫌がって日常会話をしなくなっていきます。学校の友達とトラブルを起こす、塾をサボって警察に補導される、といった問題行動が増えてくるのもこれからの時期の特徴です。

塾に行く前にお腹が痛くなって授業を休んだと思ったら、開講時間になったら急に調子が戻るということもあります。この様子を見て“サボっている”と無理に塾に行かせる家庭がありますが、校舎まで行くけど足がすくんで中に入れない、気持ち悪くなって吐いてしまう子どももいます。

親も子どもが苦しんでいるのは気付くのですが、あと3〜4ヶ月だから頑張れといってそのままにしてしまうことも多い。しかし、私が見たケースでは、耐えきれなくなった子どもがまず塾に行けなくなり、次いで学校にも行けなくなり、なんとか勉強は続けたけれど入試当日に布団から出て来られなくなったという事例がありました。一度、受験で心が折れてしまうと、中学校に入った後のGW明けに不登校になってしまうということもよくある話です。

中学受験は努力が報われるとは限らない

とはいえ、小学6年生の秋からは焦らず冷静に現実を見ないといけません。

もしも子どもが受験をやめると言ったらやめる、逆にまだ頑張りたいというのであればどれくらいなら頑張れるのか見極めることが大切です。受験科目4科目をやっているところを2科目に減らすのか、志望校のレベルをグッと下げるのか、毎日1時間だけ頑張れるならその時間で何をやるのかといった具合です。

受験まで3〜4ヶ月ほどあるとまだ時間があると思って網羅的に勉強をしがちですが、秋ごろにはすでに選択と集中を済ませておくべきでしょう。例えば、「場合の数」が苦手で志望校の科目に無いのであれば切り捨てるといった判断も頭においていいと思います。

中学受験は努力が報われるとは限りません。小学生は可塑性がある時期ゆえに、急に成績が伸びたり伸び悩んだりして、運によるところが大きい。“努力は必ず報われる”は中学受験が上手くいった勝者の論理であって、誰もが当てはまるわけではありません。

先の入試当日に布団から出られなくなった子どもがそうですが、合格するかしないかにかかわらず、志望校の門をくぐることは決して簡単なことではない。志望校の門にたどり着かずに心が折れてしまう子どももいます。それでも志望校を目指すのであれば、割り切りも含めて時に親子ともに厳しい判断を下すことも大切なのではないかと思います。

デイリー新潮編集部