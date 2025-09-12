日経225オプション10月限（12日夜間） 4万8000円コールが出来高最多254枚
12日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3168枚だった。うちコールの出来高が1609枚と、プットの1559枚を上回った。コールの出来高トップは4万8000円の254枚（20円高110円）。プットの出来高トップは4万2000円の212枚（55円安325円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
5 0 1 57000
6 +1 2 56000
27 -1 1 55000
2 0 3 54000
19 +1 5 53000
46 0 8 52000
73 +1 14 51000
172 +3 27 50000
180 +9 55 49000
254 +20 110 48000
241 +30 215 47000
219 +75 425 46000 1970 -355 4
4 425 45875
15 +120 510 45750 1895 3
73 +85 560 45500
1 +125 600 45375
7 +170 670 45250
136 +125 760 45000 1285 -225 15
11 +85 820 44750 1165 5
3 925 44625
76 +170 1000 44500 1035 -155 9
2 +175 1075 44375 1080 1
9 +200 1160 44250 930 -170 2
17 +185 1280 44000 820 -140 38
43875 785 -110 4
8 +195 1385 43750 795 -50 3
1 +125 1525 43500 645 -110 49
1 1825 43250 650 -130 1
43125 595 -55 1
43000 520 -75 108
42875 530 -60 3
42750 455 -75 11
42625 430 -145 3
1 +130 2210 42500 400 -80 56
42375 420 -35 5
42250 365 -65 25
42125 350 -70 1
42000 325 -55 212
41875 335 -25 1
41750 285 -45 3
41625 300 -10 4
41500 260 -35 86
41375 240 -35 5
41250 245 -20 2
41125 240 -25 3
41000 205 -30 99
40875 190 -35 10
40750 185 -25 8
40500 170 -20 18
