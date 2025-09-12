　12日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3168枚だった。うちコールの出来高が1609枚と、プットの1559枚を上回った。コールの出来高トップは4万8000円の254枚（20円高110円）。プットの出来高トップは4万2000円の212枚（55円安325円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 5　　　 0　　　 1　　57000　
　　 6　　　+1　　　 2　　56000　
　　27　　　-1　　　 1　　55000　
　　 2　　　 0　　　 3　　54000　
　　19　　　+1　　　 5　　53000　
　　46　　　 0　　　 8　　52000　
　　73　　　+1　　　14　　51000　
　 172　　　+3　　　27　　50000　
　 180　　　+9　　　55　　49000　
　 254　　 +20　　 110　　48000　
　 241　　 +30　　 215　　47000　
　 219　　 +75　　 425　　46000　　1970 　　-355　　　 4　
　　 4　　　　　　 425　　45875　
　　15　　+120　　 510　　45750　　1895 　　　　　　　 3　
　　73　　 +85　　 560　　45500　
　　 1　　+125　　 600　　45375　
　　 7　　+170　　 670　　45250　
　 136　　+125　　 760　　45000　　1285 　　-225　　　15　
　　11　　 +85　　 820　　44750　　1165 　　　　　　　 5　
　　 3　　　　　　 925　　44625　
　　76　　+170　　1000　　44500　　1035 　　-155　　　 9　
　　 2　　+175　　1075　　44375　　1080 　　　　　　　 1　
　　 9　　+200　　1160　　44250　　 930 　　-170　　　 2　
　　17　　+185　　1280　　44000　　 820 　　-140　　　38　
　　　　　　　　　　　　　43875　　 785 　　-110　　　 4　
　　 8　　+195　　1385　　43750　　 795 　　 -50　　　 3　
　　 1　　+125　　1525　　43500　　 645 　　-110　　　49　
　　 1　　　　　　1825　　43250　　 650 　　-130　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　43125　　 595 　　 -55　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 520 　　 -75　　 108　
　　　　　　　　　　　　　42875　　 530 　　 -60　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　42750　　 455 　　 -75　　　11　
　　　　　　　　　　　　　42625　　 430 　　-145　　　 3　
　　 1　　+130　　2210　　42500　　 400 　　 -80　　　56　
　　　　　　　　　　　　　42375　　 420 　　 -35　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　42250　　 365 　　 -65　　　25　
　　　　　　　　　　　　　42125　　 350 　　 -70　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 325 　　 -55　　 212　
　　　　　　　　　　　　　41875　　 335 　　 -25　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　41750　　 285 　　 -45　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　41625　　 300 　　 -10　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　41500　　 260 　　 -35　　　86　
　　　　　　　　　　　　　41375　　 240 　　 -35　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　41250　　 245 　　 -20　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　41125　　 240 　　 -25　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 205 　　 -30　　　99　
　　　　　　　　　　　　　40875　　 190 　　 -35　　　10　
　　　　　　　　　　　　　40750　　 185 　　 -25　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　40500　　 170 　　 -20　　　18　