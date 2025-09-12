日経225オプション11月限（12日夜間） 3万8500円プットが出来高最多371枚
12日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は546枚だった。うちプットの出来高が443枚と、コールの103枚を上回った。プットの出来高トップは3万8500円の371枚（240円）。コールの出来高トップは5万円の23枚（25円高140円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
6 3 60000
1 11 55000
4 33 53000
20 +8 53 52000
6 +10 79 51000
23 +25 140 50000
12 +30 215 49000
13 +55 355 48000
8 +95 540 47000 3230 10
3 +115 790 46000
1 945 45750
6 940 45500
44000 1310 -95 1
42500 840 -100 1
42000 715 -125 1
41500 600 2
41250 535 1
41000 520 -40 1
40500 445 -35 1
40000 380 -35 1
39500 325 4
39000 260 2
38500 240 371
38000 205 -25 3
37500 180 2
37000 160 -25 2
36250 145 8
36000 130 0 3
35000 105 0 2
34750 100 2
34000 95 1
33000 72 3
31000 55 -5 1
30000 42 8
29250 46 2
29000 44 4
28000 33 -3 2
23000 16 1
22000 14 1
20000 10 -1 1
12000 3 1
