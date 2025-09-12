　12日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は546枚だった。うちプットの出来高が443枚と、コールの103枚を上回った。プットの出来高トップは3万8500円の371枚（240円）。コールの出来高トップは5万円の23枚（25円高140円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 6　　　　　　　 3　　60000　
　　 1　　　　　　　11　　55000　
　　 4　　　　　　　33　　53000　
　　20　　　+8　　　53　　52000　
　　 6　　 +10　　　79　　51000　
　　23　　 +25　　 140　　50000　
　　12　　 +30　　 215　　49000　
　　13　　 +55　　 355　　48000　
　　 8　　 +95　　 540　　47000　　3230 　　　　　　　10　
　　 3　　+115　　 790　　46000　
　　 1　　　　　　 945　　45750　
　　 6　　　　　　 940　　45500　
　　　　　　　　　　　　　44000　　1310 　　 -95　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　42500　　 840 　　-100　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 715 　　-125　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　41500　　 600 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　41250　　 535 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 520 　　 -40　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40500　　 445 　　 -35　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 380 　　 -35　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　39500　　 325 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　39000　　 260 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　38500　　 240 　　　　　　 371　
　　　　　　　　　　　　　38000　　 205 　　 -25　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　37500　　 180 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　37000　　 160 　　 -25　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　36250　　 145 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　36000　　 130 　　　 0　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　35000　　 105 　　　 0　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　34750　　 100 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　34000　　　95 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　33000　　　72 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　31000　　　55 　　　-5　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　42 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　29250　　　46 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　29000　　　44 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　28000　　　33 　　　-3　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　23000　　　16 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　22000　　　14 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　10 　　　-1　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　12000　　　 3 　　　　　　　 1　


株探ニュース