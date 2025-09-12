　12日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は43枚だった。コールの合計出来高は18枚。コールの出来高トップは5万円の6枚（20円高240円）だった。プットのの合計出来高は25枚。プットの出来高トップは3万2000円の4枚（100円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 2　　　+1　　　 5　　60000　
　　 6　　　+1　　　31　　55000　
　　 6　　 +20　　 240　　50000　
　　 1　　+250　　 790　　46750　
　　 2　　　　　　 880　　46500　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 940 　　 -40　　　 4　
　　 1　　　　　　5800　　39000　
　　　　　　　　　　　　　37000　　 260 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　36000　　 205 　　 -15　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　35000　　 180 　　 -25　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　33000　　 115 　　 -20　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　32000　　 100 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　31000　　　95 　　　+5　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　80 　　　+5　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　17000　　　15 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　12500　　　 8 　　　　　　　 2　


株探ニュース