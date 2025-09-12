日経225オプション12月限（12日夜間） 5万円コール240円
12日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は43枚だった。コールの合計出来高は18枚。コールの出来高トップは5万円の6枚（20円高240円）だった。プットのの合計出来高は25枚。プットの出来高トップは3万2000円の4枚（100円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 +1 5 60000
6 +1 31 55000
6 +20 240 50000
1 +250 790 46750
2 880 46500
42000 940 -40 4
1 5800 39000
37000 260 2
36000 205 -15 3
35000 180 -25 1
33000 115 -20 1
32000 100 4
31000 95 +5 2
30000 80 +5 3
17000 15 3
12500 8 2
