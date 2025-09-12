アメリカ同時多発テロから24年。海外で邦人がテロや災害に巻き込まれる事態は後を絶たない。海外有事の現場では何が起きているのか。重大な緊急事態に派遣される外務省の「海外緊急展開チーム」は、どのような思いで任務に臨んでいるのか。（外務省担当・鈴木しおり）

■911テロから24年……「海外緊急展開チーム」とは

2001年9月11日に発生したアメリカ同時多発テロでは、邦人24人を含む2977人が犠牲となった。あれから24年。海外で邦人がテロや災害に巻き込まれる事態はあとを絶たない。もし海外で邦人が有事に巻き込まれてしまったら、日本政府はどのように対応するのだろうか。重大な緊急事態の場合、外務省は「海外緊急展開チーム（ERT）」を現地へ派遣する。このチームは2013年、アルジェリアで邦人が巻き込まれたテロ事件を受けて設置された。危険地域の大使館で働いていた職員など、テロや災害対応の経験豊富な人材で構成。現地当局と連携しながら、日本人が安全に出国できるルートを確保し、迅速な退避を支援する。海外有事の現場では何が起きているのか。危険と隣り合わせの邦人保護任務にかける思いとは。ERTのメンバーに話を聞いた。

■ミャンマーで邦人捜索……「ご遺体を家族のもとに返してあげたい」

今年3月の大地震でミャンマーに派遣された、外務省の中村勇さん。これまでにドイツ、タイ、ロシアやイラク大使館などでの勤務経験がある。現在は海外在留邦人によるマイナンバーカードの取得・利用に関する業務にあたっている。

──ERTのメンバーに立候補した理由は？

先輩たちが被災地や危険地域に派遣されているのを見て、自分も貢献できるのではないかと考えて立候補しました。家族は心配していましたが、万全の対策を講じていると説明し続け、最近は安心感を持ってくれているのか笑顔で送り出してくれます。

──ミャンマーでの任務は？

倒壊したマンションに邦人が住んでいるという情報があったので、現地当局や病院と連携しながら捜索活動にあたりました。「生きていてほしい」という気持ちで捜索を続け、ご遺体の身元確認も行いました。（注:今年3月のミャンマー大地震では、邦人1名がマンションの倒壊に巻き込まれて死亡）

──印象に残っている出来事は？

余震が続くなかで、滞在していたホテルの壁に亀裂が入ったんです。ミシミシという音が聞こえるとストレスを感じましたが、ルーティーンの筋トレで気を紛らわせました。

──ERT任務への想いは？

一番には、「困っている人を助けたい」という思いがあります。海外で亡くなった日本人を早く日本の地に、ご家族のもとに返してあげたいという気持ちで任務にあたっています。

──プレッシャーにどう対処しているか？

平時の準備がとても重要です。事前にメンバーとしっかりミーティングして、何をやるべきかを頭のなかできちんと整理して、現地に入ったらすぐに対応できるよう心がけています。

──任務に持って行くものは？

ミャンマーに出発する前には、万が一閉じ込められたときのために妻がホイッスルを買ってきて、お守りと一緒に渡してくれました。

■レバノンで邦人退避……「“ありがとう”がモチベーション」

去年10月の中東情勢悪化に伴い、レバノンで邦人退避の任務に携わった白鳥和彦さん。これまでにアメリカ、イギリス、イランやイラク大使館などでの勤務経験がある。現在は海外在留邦人の戸籍・国籍に関する業務にあたっている。

──ERTのメンバーに立候補した理由は？

入省してから一貫して有事対応に携わっているので、気がついたら手をあげていました。家族は心配しているのかもしれませんが、普段と同じように送り出してくれます。私も家族を心配させないように、普段通りに出発するようにしています。

──レバノンでの任務は？

現地大使館員とともに在留邦人の集団退避に付き添い、皆さんが安全に移動できるよう支援しました。退避に加わる邦人のリストが直前まで確定せず、また現地情勢が流動的なため予定どおりに進むとも限らず、臨機応変に対応する必要がありました。（注:去年10月、在留邦人と家族ら16人が航空自衛隊機でレバノンからヨルダンに退避）

──印象に残っている出来事は？

空港の遠方に黒煙が立ち上ぼるのが見えて、ドーンという着弾音も聞こえたので、その瞬間は少し緊張が走りました。

──ERT任務への想いは？

邦人の方々から「ありがとう」と感謝の言葉をかけられると、どんなに大変な任務でも「やってよかったな」という気持ちになります。それが私のモチベーションです。

──プレッシャーにどう対処しているか？

任務に向かうときは、任務を終えて戻ってくる自分をイメージするようにしています。また、私たちは邦人のために任務に向かうわけですが、自分や仲間たちの心身のこともきちんと気に留めるよう心がけています。

──任務に持って行くものは？

数珠です。万が一のときに弔いを行うために肌身離さず持ち歩くようにしていますが、持っていると不思議と気持ちが落ち着くんです。ドキドキするような場面はこの数珠を握りしめるようにしています。

■任務を志願する若手の思い……「誰かのための仕事をしたい」

8月、外務省内でERTメンバーの研修が行われた。直近の派遣事例について振り返り、今後の対応をどう強化するか、活発な議論が交わされた。研修では、参加者に強いストレスを意図的にかける“実践形式”も取り入れられている。有事対応の現場では想定外の負荷が一気にのしかかるため、あらかじめ擬似的に体験し、自分の弱みや苦手な状況を把握しておくことが重要だという。参加者の多くは経験豊富なベテラン省員だが、そのなかにひときわ若いふたりの姿があった。彼らは若手ながら自らERT任務に志願し、選抜を経てメンバーに加わった。

2023年に入省した永堀紗也香さんは、学生時代にリトアニアに留学。そこで深く心に残ったのは、第二次世界大戦中に多くのユダヤ人を救った外交官・杉原千畝氏の存在だった。

「ERTの仕事に就きたくて外務省に入りました。誰かのためになれる仕事をしたいと思います」（永堀さん）

2025年に外務省に入った田中雄一郎さんは、背筋をピンと伸ばした立ち姿が印象的だ。入省前は警察官として働き、事件事故の現場に立ち続けてきた。

「海外経験はあまりないのですが、これまでに警察官として被害者と接してきた経験を活かして、人助けをしていきたいです」（田中さん）

海外旅行や海外生活が“当たり前”になった今、誰もが海外で有事に巻き込まれるリスクを抱えている。その“当たり前”を陰で支えているのが、危機の最前線で邦人を守るERTの存在だ。私たちひとりひとりにも、有事への覚悟と平時からの備えが求められている。