ものまね芸人のRYOが11日、自身のX（旧ツイッター）を更新。9日に営まれた歌手の橋幸夫さんの通夜に親交がないのに参列したことを改めて謝罪した。

RYOは「この度の橋幸夫さんのお通夜にて各関係者の方並びに御遺族の方やファンの方そしてEXILE ATSUSHIさんにまでご迷惑をお掛けしました事を心よりお詫び申し上げます。私自身軽率であったと心から反省しております。改めて橋幸夫さんへ心よりご冥福をお祈りします」とつづったもの。

RYOは「EXILE」ATSUSHIに似た姿て通夜に参列。囲み取材に応じたその人物は「本人ではないです」といい、ものまね芸人・RYOだと告白。「ものまね芸人なんで、このスタイルで来てる」と説明し「橋さんとお会いしたことはあるんですけど、お付き合いはない。親交はないです」などと語った。

その後、自身のXでRYOは「報道陣関係者の皆様に勘違いをさせてしまい 大変申し訳ございませんでした」と謝罪し、通夜に向かう自身の姿をアップ。その中には、ポケットに片手を入れて寺院に向かう様子も公開されていた。

ユーザーからは「失礼にも程があるだろ」「橋幸夫さん、ご遺族、関係者、そしてATSUSHIさんに失礼極まりないですね。ましてやご葬儀で…不謹慎すぎます」「誰に向けた、何目的のパフォーマンスなん？しょうもない」「あんた、今どんな気持ち？これから先の仕事に響くと思うよ」といったコメントが寄せられていた。