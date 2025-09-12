＜解除＞【土砂災害警戒情報】広島県・広島市東区、広島市南区、広島市安佐南区、広島市安佐北区、広島市安芸区など 12日06:30時点
12日午前6時30分、広島県と気象台は、広島市東区、広島市南区、広島市安佐南区、広島市安佐北区、広島市安芸区、呉市、大竹市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。
＜概況＞
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
＜とるべき措置＞
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル４相当情報［土砂災害］】。崖の近くや谷の出口など土砂災害の発生しやすい地区（土砂災害警戒区域等）にお住まいの方は、市町から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。
＜土砂災害警戒情報が出ている市区町村＞
□広島市中区
□広島市西区
□広島市佐伯区
□東広島市
□廿日市市
＜解除された市区町村＞
・広島市東区
・広島市南区
・広島市安佐南区
・広島市安佐北区
・広島市安芸区
・呉市
・大竹市
・江田島市
・府中町
・海田町
・熊野町
・坂町