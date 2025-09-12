韓国代表のパク・ジュンソンは西村一穀とインスタ友達

野球の国際大会「ラグザス presents 第32回 WBSC U-18野球ワールドカップ」が、沖縄県那覇市の沖縄セルラースタジアム那覇などで開催中だ。11日からは上位6か国によるスーパーラウンドが始まった。A組からは日本と韓国、プエルトリコが世界一への権利を手にしている。開幕後、宿舎では各国の選手たちが交流する場面も。韓国代表の左腕パク・ジュンソン投手が、食事会場で声をかけた日本人投手とは。

「もともとインスタグラムでつながっていたんですが、代表で会えるとなって。食事会場で僕のほうから声をかけました」

パク・ジュンソンはこう口にし、口元をほころばせる。「僕が動画を見て、先にフォローしたんです」という相手は、日本代表の西村一穀投手（京都国際3年）。同じ左腕として、学ぶ点が多い選手なのだという。

「コントロールがいいですし、僕もチェンジアップをたくさん投げるんですが、ニシムラはとてもいいチェンジアップを投げるので、いろんなことを聞いて、教えてもらいました」。直接言葉を交わすことで、さらに仲良くなれたという。

韓国代表は、日韓戦になるとライバル心をむき出しにして向かってくる。一方で特に若い世代の選手は、日本選手のテクニックに興味津々だ。パク・ジュンソンは、日本の打者をどう見たのだろうか。

驚いた身長165cmの打者「飛んでいるかのよう」日本選手から感じること

「1番打者がすごいと思いました」

身長165センチと小柄な、岡部飛雄馬内野手（敦賀気比3年）のことだ。6日の日韓戦、最速157キロ男のパク・ジュンヒョクから右前打を放った場面に「難しいボールだったと思うんですが、軽く打って足もとても速い。グラウンドを飛んでいるかのようでした」と驚く。

「日本の選手は体がそれほど大きくないのに、すぐれた能力を持っている。一人の選手として自然とリスペクトしています。特に野球への情熱と真剣さ。グラウンドに立った時の責任感が見えます。野球に対する態度を学びたいと思っています」

初の国際大会参加で、パク・ジュンソンも「確実にプレッシャーはあります。国を背負っていますから、責任感のようなものが大きくて。もっとちゃんとやらなきゃとも思いますし」と語る。それぞれの本気がぶつかるのが日韓戦だ。

韓国はスーパーラウンドで、B組から進出してきた台湾、アメリカ、パナマの順に対戦する。それでも、投げてみたい相手を問われると「日本です」と即答。「決勝でもどこでも、日本に投げてみたいです」。西村と投げ合い、岡部と対戦するようなことがあればまたひとつ、大きな成長を遂げそうだ。



（THE ANSWER編集部・羽鳥 慶太 / Keita Hatori）