ヘンリー王子、兄ウィリアム皇太子との確執をジョークにする
自身が長年支援している慈善団体、ウェルチャイルドの授賞式に出席するため、久しぶりに母国イギリスに戻ったヘンリー王子。このイベントで、確執が伝えられるウィリアム王子との関係をジョークにしたそうだ。
【写真】メーガン妃公開！ 王子一家のプライベートショットを沢山張り付けたボード
Peopleによると現地時間9月8日、2025年ウェルチャイルド・アワードのレセプションに出席した王子が、イベントの前に受賞者と面会。その中の1人、17歳のデクラン・ビットミードから「弟が1人います」と聞くと、「彼はあなたを怒らせますか？」と質問。上手くやっていると言われると、「兄弟ってヤツはね」と笑いながら応答。兄弟で同じ学校に通っていると伝えられると、「そのせいでもっと大変なことになることもある」と語ったそうだ。
王子は王室離脱後、2023年に出版した回顧録『SPARE』の中で、イートン校に入学した時の想い出を振り返り、「ウィリー（ウィリアム王子）は僕に知らないフリをしろと言っていた」と、他人のふりをするように言われていたと綴っている。2年先に入学したウィリアム皇太子（当時は王子）にとって同校は聖域であり、「人生を切り開いていた」らしく、「ウィリーはいつも、僕らが一括りにされることを嫌っていた。…それなのに、同じ学校に通うことになるなんて、まさに殺人行為だ」と記述されている。
なお、今回の帰国でヘンリー王子は父親であるチャールズ国王と19か月ぶりにおよそ55分間面会したと伝えられているが、兄ウィリアム皇太子と再会することはなかったようだ。
