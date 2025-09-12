米メディアが脚光

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が14日に、名古屋市のIGアリーナでWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）との団体内統一戦を行う。注目の一戦を前に、米メディア上では識者間で激論が交わされた。

米専門誌「ザ・リング」のYouTubeチャンネルは、「Inside The Ring 第1話」と題した番組内で、井上対アフマダリエフに脚光。ボクシング解説者で番組のホストを務めるマックス・ケラーマン氏は、挑戦者となる30歳アフマダリエフの勝機に話題を向けた。

「アフマダリエフにチャンスはあると思う？ 彼にはどれくらい勝てる力がある？ 思い出してくれ、イノウエは限界がきそうだっただろ。最近は攻撃を受けている」

米スポーツ専門局「ESPN」のマイク・コッピンガー記者は「アフマダリエフにも十分チャンスはある。彼は本当に良いボクサーで、巧妙だ」と見解を述べたものの、「イノウエは最強だ。だからイノウエが有利だ」と、“モンスター”のタイトル防衛を予想した。

番組には元WBC世界ライト級暫定王者で、高い人気を誇るライアン・ガルシア（米国）も登場。ケラーマン氏から「君はイノウエがお気に入りだよな。彼はパウンド・フォー・パウンドで最高だと思うか？」と問われると「そうだと思う。彼は、俺の目から見る限り、間違いなくトップだ」と頷き、その実力に太鼓判を押している。

「とにかく爆発力がある。コンビネーションや、動き方はすごい。見ただろうけど、ダウンしても、戻ってやり返すんだ。だから俺にとっては、イノウエをトップとして間違いない」

井上へ高評価が並んだ中、ケラーマン氏も「イノウエはあらゆる階級で、あらゆるボクサーと戦う。そして、すべてを勝ち抜く」と評価。最強ボクサーを倒してきた事実を踏まえて別格の存在だとしていた。

井上は今年5月に米ラスベガスで行われたラモン・カルデナス（米国）との前戦で、2回にダウンを奪われながらも逆転の8回TKO勝ち。勝てば世界最多の5度目の4団体同時防衛となる。戦績は32歳の井上が30勝（27KO）、30歳のアフマダリエフが14勝（11KO）1敗。



（THE ANSWER編集部）