“令和のグラビアクイーン”田中美久に衝撃 水着姿で抜群プロポーション全開 「異次元ボディ」「美しすぎる」
本日9月12日に24歳を迎えた元HKT48・田中美久。最近ではグラビアでも活躍しており、SNSでは抜群のプロポーション際立つ姿を度々投稿している。そこで今回は、田中がSNSで披露した水着姿を紹介。写真と併せて見ていこう！
■黒の水着姿
1月22日には、「OKINAWA」とコメントを添えて、沖縄で撮影された黒の水着姿を投稿。ナチュラルかつ大人っぽいオーラをまとい、自然豊かなマングローブの水辺で様々なポーズをきめた。ファンからは「ガチな異次元ボディ」「素晴らしい」「可愛すぎる」といった絶賛の声が寄せられている。
■赤の水着姿
2月10日には『週刊プレイボーイ』（集英社）8号の表紙と巻頭グラビアに登場。発売当日には「沖縄の海きれいだったよー 貝殻集めたりしたよ〜 色んな色や形があった 沢山美味しいご飯も食べて満喫！」と、撮影のオフショットを複数枚投稿した。赤の水着姿も収め、ファンからは「相変わらず凄い」「最高です」などのコメントが。
■上品な水着姿
5月6日にも、沖縄で撮影された写真を投稿。黒のレース素材のワンピース水着を着こなし、プールサイドで上品な雰囲気を漂わせた。オフショルダーのデザインが肩やデコルテを美しく引き立てており、圧倒的なスタイルでファンを魅了。「憧れです！！！」「惚れる」「お肌本当にきれいですね！」などの反響があった。
引用：「田中美久」インスタグラム（＠mikumonmon_48）、エックス（@miku_monmon3939）
