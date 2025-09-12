ホロライブ・虎金妃笑虎、体調不良による休養を発表「39度くらいまで熱が出てしまい…」 同期や先輩からもお見舞いが続出「沢山休んでね」
「ホロライブ」所属のVTuber・虎金妃笑虎さんが、11日に自身のエックスで体調不良のため休養に入ることを発表。ファンをはじめ先輩・同期のホロメンから心配や応援の声が集まっている。
【写真】虎金妃笑虎さんが病気で休養に入ることを報告
hololive DEV_ISに所属する音楽アーティストVTuberグループ「FLOW GLOW」のメンバーである笑虎さんは、2024年11月9日にデビュー。
今回の投稿では「みなさんお知らせです 今朝39度くらいまで熱が出てしまい、病院へいったところニコたんコロナに感染していました マネちゃんと相談して15日までお休みすることになりました 本当にごめんよ」とコメントし、15日まで休養に入ることを報告。別の投稿では「1周年に向かっていってるのに…俺ぁ…俺ぁ……」と悔しさをにじませていた。
彼女の発表にファンからは「39度はつらいね」「無理は禁物！焦らずちゃんと療養してね」など心配の声が続出。また、同じ「FLOW GLOW」メンバーの響咲リオナさん、輪堂千速さん、綺々羅々ヴィヴィさんから「沢山休んでねにこちゃん！」「ニコお大事に…！ゆっくり休んでね〜！！」「ゆっくり休んで！お大事にね！」といったメッセージが寄せられ、先輩・轟はじめさんも「にこたんまんお大事に…！」と返信している。
引用：「虎金妃笑虎」エックス（＠koganeiniko）
