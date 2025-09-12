『ワイスピ』ポール・ウォーカーの死から12年 52回目の誕生日を迎えた彼の遺したものを振り返る
映画『ワイルド・スピード』シリーズで世界的な人気を誇った俳優ポール・ウォーカーが、この世を去ってから12年。2013年11月30日の悲劇的な事故から時が経った今も、彼の存在はスクリーンや慈善活動、そして家族や共演者との絆を通じて生き続けている。今回は、最期の日に何が起きたのか、世界中を駆け巡った衝撃と追悼、娘メドウや弟コディによる遺志の継承、そしてファンの心に刻まれる「レガシー」について振り返る。
【写真】ポール・ウォーカーさん 生前の生き生きした姿
■スターの死から12年
映画『ワイルド・スピード』シリーズで世界中を魅了した俳優ポールさん。2013年11月30日に発生した交通事故で命を落としてから、今年で12年が経った。1973年9月12日生まれのポールさんは、もし生きていれば52歳を迎えていたことになる。
俳優としてのキャリアのみならず、慈善活動でも知られていた彼は、2010年のハイチ地震をきっかけに立ち上げた「Reach Out WorldWide（ROWW）」を通じて被災地支援に尽力した。2013年、同団体のイベントを後にした直後、友人ロジャー・ローダスの運転する車が事故を起こし、40歳という若さでこの世を去った。
■最期の日に何があったのか
2013年11月30日午後3時30分頃、ポールさんは友人ローダスの赤い2005年製ポルシェ・カレラGTに同乗していた。2人はカリフォルニアのレースクラブで出会い、やがてレーシングチームを共にする仲に。事故当日は、フィリピンを襲った台風ハイエンの被害者のためのチャリティイベントを終えた直後だった。
検視報告書によれば、死因は「外傷性および熱傷による複合的な損傷」。運転者が不明な理由で制御を失い、歩道や木、街灯に衝突。車両は180度回転し、さらに木に激突して炎上した。薬物やアルコールの使用は確認されなかった。
友人のジム・トープは、彼と交わした最後の言葉を「『5分で戻るよ』それが最後に聞いた言葉だった」とABC Newsに語っている。
■世界を包んだ衝撃と追悼
訃報が伝わると、エンタメ界を中心に世界中から追悼の声が広がった。『ワイルド・スピード』の共演者であり、娘メドウの名付け親でもあるヴィン・ディーゼルは、事故現場を訪れた2日後に群衆へ向けてこう語った。
「この困難な時に、皆さんが集まって兄弟に愛を示してくれているのを彼が見られたら、そして家族が皆さんの愛を感じられたら、それは一生心に残ることになる」
ラッパーで共演者のリュダクリスもSNSで「君の謙虚な魂はどこにいても感じられた。僕たちは兄弟のようだった。僕らの誕生日はたった1日違い。君は永遠に僕たちの心に居続ける」と追悼した。
また、マイケル・B・ジョーダン、エレン・デジェネレス、ジゼル・ブンチェンらがX（旧ツイッター）で哀悼を表明。世界中のファンが悲しみに暮れた。
2015年には、ウィズ・カリファとチャーリー・プースによる「See You Again」が映画『ワイルド・スピード SKY MISSION』の主題歌として制作され、ポールさんへの鎮魂歌となった。この楽曲は全米ビルボード・ホット100で12週連続首位を記録し、グラミー賞3部門にノミネートされた。
■娘メドウが紡ぐ父の記憶
2015年、娘メドウ・ウォーカーは「ポール・ウォーカー財団」を設立し、現在も代表を務めている。SNSでは毎年、誕生日や父の日に追悼の言葉を投稿。2024年9月には幼少期の2ショット写真と共に「親友へ、誕生日おめでとう。毎日恋しくてたまらない。永遠の守護天使、ありがとう」と綴った。
2023年には父の死から10年を迎え、「10年…ずっと愛している」とのメッセージをインスタグラムに投稿。日常でも「4と7は父の好きな数字で、迷っていると必ず目に入る。父がそばにいると感じる」とE！Newsに語っている。
■弟コディが語る兄の人柄
弟のコディ・ウォーカーは『PEOPLE』誌に「兄は誰にでも同じように接した。ホテルのベルボーイでも、CEOでも、常に親切だった」と語り、ROWWの活動を継続して兄の遺志を守っている。
■変わらぬ絆
ファミリーと『ワイルド・スピード』共演者の絆は今も健在だ。2021年、メドウがルイス・ソーントン＝アランと結婚式を挙げた際には、ヴィンが彼女のバージンロードを共に歩き、ジョーダナ・ブリュースターらも参列。その映像はファンの心を震わせた。
■永遠のレガシー
俳優としての功績、そして慈善活動を通じて人々に残した影響。ポール・ウォーカーの「レガシー」はいまも生き続けている。命日の11月30日には世界中のファンが彼を偲び、52歳となったはずの誕生日にはその存在を改めて思い出す。
引用：「メドウ・ウォーカー」インスタグラム（＠Meadow Walker）
