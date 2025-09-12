『愛の、がっこう。』カヲルの決意と覚悟に「胸が熱くなった」「応援したい」の声
木村文乃が主演を務め、Snow Manのラウールが共演するドラマ『愛の、がっこう。』（フジテレビ系／毎週木曜22時）の第10話が11日に放送。カヲル（ラウール）の覚悟に反響が集まっている。
【写真】ドラマ『愛の、がっこう。』第10話 場面カット
愛実（木村）は新居にカヲルを招き入れ、二人は冗談を言いながらカップ麺を食べる。いつの間にか眠ってしまったカヲルの寝顔を見つめ、もう逃げないと決意する愛実。早朝、愛実はこっそりと帰ろうとするカヲルを呼び止め、ここで一緒に暮らさないかと提案する。
後日、カヲルは愛実の家を訪れるが、愛実が学校を辞めることになったと聞いて驚く。愛実はカヲルに「私、そばにいたい。それだけなんです」と伝えた。そこでは何も言えなかったカヲルだったが、その後、紙に「オレも、そばにいたい」と書いて愛実に思いを告げた。二人の顔が近づいたところで、チャイムが鳴り、愛実の父・誠治（酒向芳）がやってきた。
誠治は激しくカヲルを責め、「私の大事な娘に汚い手で触るな！」とカヲルを突き飛ばす。カヲルが握った拳を緩めると、誠治は「多少の我慢はできるようだな」と言い「夜の商売からは足を洗え。中卒でも受け入れてくれる専門学校だってあるはずだ。まずはそういうところに入って一生食っていける仕事を見つけろ」と告げた。
誠治は「学歴が重要だって言ってるんじゃない。努力できるかどうかを見せてほしいと言ってるんだ。それが男としてのけじめだろ」と続け、愛実の部屋を去った。涙を流す愛実に、カヲルは「先生なんで泣いてんだよ。もしかして、俺のことあきらめてる？ やってやる。やってやるよ」と決意するのだった。
カヲルと誠治の対峙や、カヲルの覚悟に、視聴者からは「カヲルくんの決意応援したい」「カヲルの決意に泣いた」「あの父親からまさかの言葉」「ちょっと泣いてしまった」「胸が熱くなった」などの反響が集まっている。
ドラマ『愛の、がっこう。』は、TVer、FODなどで見逃し配信中。
