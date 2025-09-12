イルカが、戦後80年でもある2025年にデジタルシングル「あいのたね♥まこう！」を9月21日にリリースすることを発表した。

同曲のタイトルはIUCN国際自然保護連合の初代親善大使に就任するなど、平和と命の大切さを発信する活動も数多く行っているイルカが、今年のコンサートツアーのタイトルとしても使用している。『未来のために「愛の種まこう！」そして、愛の花を咲かせよう！』イルカの優しさ溢れるメッセージが込められているという。

▲ジャケット写真

◆ ◆ ◆

◾️イルカ コメント

「愛の種♥撒こう！」なんて当たり前の事じゃないか！そう思うかもしれない。けれど今、敢えて言わなければならない！と感じる現実世界が広がっている！災害・戦争・ウイルス・環境汚染！そこから生まれる憎しみの種と心！そこに対決するのでは無く、寄り添う心を育てて行こうよね！

◆ ◆ ◆

74歳の現在も精力的なライブ活動を行っており、同ツアーは今後も全国各地で行われる。また、同曲は9月14日7時から放送されるニッポン放送「イルカのミュージックハーモニー」で初OAされる見込みだ。

◾️配信シングル「あいのたね♥まこう！」 2025年9月21日（日）リリース

Pre-add / Pre-save：https://iruka.lnk.to/pre_ainotanemakou