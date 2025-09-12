◆第４３回ローズＳ・Ｇ２（９月１４日、阪神競馬場・芝１８００メートル＝３着までに秋華賞の優先出走権）

ローズＳは１５年以降で１番人気がわずか３勝。４着以下だった年も４回あり、それほど信頼度は高くない。伏兵として注目するのが、マトラコーニッシュだ。

過去１０年の勝ち馬は、オークスからの臨戦組が６頭でそれ以外が４頭。後者の共通点は、１勝クラス（５００万下）を勝って参戦していたことだ。さらに１５年タッチングスピーチ、２１年アンドヴァラナウト、２３年マスクトディーヴァの３頭は、いずれも芝２０００メートルでの勝利経験があった。例外は１７年ラビットランで、芝１６００メートルの５００万下を勝ったが、それまではダートしか走っていなかった。デビュー時から芝の中距離路線を歩んできた馬が有利な傾向だ。

マトラコーニッシュは前走、小倉・芝２０００メートルの１勝クラスを快勝。先述した２つの条件を満たす。さらに、アンドヴァラナウトと同じく池添厩舎所属である点も好材料。過去に３頭出走して１勝２着１回と、このレースと相性がいい厩舎だ。オークス１、３、４着など実績馬たちも参戦するが、これらのデータによる後押しがあれば、一発があってもおかしくない。