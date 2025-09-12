◆第４３回ローズＳ・Ｇ２（９月１４日、阪神競馬場・芝１８００メートル＝３着までに秋華賞の優先出走権）

今週末の３日間開催の出走馬が１１日、確定した。秋華賞トライアルの第４３回ローズＳ（１４日、阪神＝３着まで優先出走権）では、鷲頭虎太（わしず・こた）騎手（２１）が、所属する栗東・井上厩舎で２連勝中のコンドゥイアと重賞初挑戦Ｖを目指す。

師匠への感謝の思いを胸に、初の大舞台に挑む。デビュー４年目の鷲頭が北海道で未勝利、１勝クラスを連勝したコンドゥイアで重賞初挑戦Ｖを狙う。今年３月から師事する井上調教師との師弟コンビで参戦する晴れ舞台。「２戦勝たせてもらってから、すぐにこの（騎乗依頼の）話は内々で聞かされていました。すごくありがたいことですし、井上調教師に感謝の気持ちですね」と喜びをかみ締める。

我慢の時を過ごした。２３年から「騎乗の幅を広げたい、馬に触れる時間を長くしたい」と障害に挑戦。しかし、昨シーズンの５月に飛越する際に落馬し、胸椎を５本骨折する大けがを負った。その影響もあり、年間で１勝のみ。「けがもあって成績が落ちて。自分のなかで結構、迷いがあったというか…」。複雑な心境でプレーしていた時期があったと明かす。

そんなとき、３月の新規開業を控えた井上師から所属の誘いを受けた。弟子入りしてからの約半年間で障害初勝利を含む８勝。挫折を乗り越え、再び充実の日々を送る２１歳は「レース以外でも智史さん（井上師）にいろいろと教わりながら、ここまで成長させてもらっています」とうなずく。

自身の手綱で全２勝を挙げる相棒に１０日の栗東・ＣＷコースでの最終追いでまたがり、６ハロン７８秒７（７ハロン９５秒６）―１１秒７の好時計。「これだけ動けているし、状態はいいと思います。以前は少しきゃしゃだったけど、必要なところが成長してきて軽さも出てきました」と好感触をつかんでいる。

「この依頼に限らず、僕のためにいっぱい動いて下さっているので。しっかり結果で返していきたいです」と力強く言い切った若武者。師の恩に報いるため、静かに闘志を燃やしている。（山本 理貴）

◆鷲頭 虎太（わしず・こた）２００３年１２月６日、北海道函館市生まれ。２１歳。２２年３月に栗東・千田輝彦厩舎からデビュー。２４年１１月にフリーとなり、今年３月から栗東・井上智史厩舎に所属。ＪＲＡ通算２８勝。１６３・０センチ、４６・８キロ。血液型Ｂ。同期は栗東の今村、大久保、川端、小牧、西塚、美浦の佐々木、土田、水沼。