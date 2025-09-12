「機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）」で描かれたシャア・アズナブルは、「ファーストガンダム」のシャアよりもシャアらしかった--。サブカル評論や戦史報道で知られる朝日新聞記者の太田啓之氏が、最新ガンダム論を語り尽くす。ガンダム世界に刻まれた絶望のループを断ち切る“真のニュータイプ”とは何か。「GQuuuuuuX」を読み解く視点を提起する。

太平洋戦争の山本五十六は、シャアを彷彿とさせるものがあると太田氏はいう。「GQuuuuuuX」が描いた世界を、実際の戦史に照らし合わせると見えてくる深意とは--。

◆◆◆

不徹底なものに終わった真珠湾攻撃

現実に行われた真珠湾攻撃作戦は山本の意図に反して極めて不徹底なものに終わった。戦艦4隻を含む6隻の米軍艦艇を撃沈し、航空機多数を撃墜・破壊する戦果を挙げたものの、敵空母は取り逃がした。味方の損失は極めて少なかったのになぜか第二次攻撃は行われず、真珠湾の海軍施設やオアフ島に無数に設置された重油タンク群は無傷のまま残った。

元海軍軍人の歴史家・野村實（1922―2001）は著書「山本五十六再考」で、「山本は、連合艦隊司令長官として、現地で作戦を指揮する手段を考えるべき筋合いであった」「日本海軍は当然、山本が現地でこの重大な作戦を指揮し、国家に対する責任を果たすよう措置しなければならないところだった」と指摘する。



大阪・関西万博に展示された実物大のガンダム立像。「ファースト」では主人公のアムロ・レイがガンダムに搭乗するが、「GQuuuuuuX」ではシャア・アズナブルが奪取した ©CFoto/時事通信フォト

そして、山本が空母「赤城」の艦上で作戦を指揮していたならば、「山本が、第二撃決行をすぐに命令するであろうことには、いささかの疑念もおきない」としている。野村はさらに、山本の指揮下で米空母を撃沈した可能性があること、真珠湾攻撃後はミッドウェイ島へと突き進み、米軍の前線基地を徹底破壊したであろうことなどを予想し、「山本指揮によるハワイ作戦は、現実の歴史よりもかなり有利な太平洋戦争の経過を、日本にもたらしたはずだ」と結論づけている。今日に至るまで日本海軍史研究の第一人者とされる野村があえて「if」を語る意味は重い。歴史家らしく慎重な表現だが、彼はここで「山本が真珠湾攻撃を指揮していれば、対米戦争で日本が勝利していた可能性もある」と語っているに等しいのだ。

サイド7と真珠湾攻撃

ここで読者の方々に改めて想起していただきたい。ファーストガンダムのシャアは連邦軍の「V作戦」を察知した際に、自らは母艦にとどまり部下だけをサイド7に侵入させた結果、ザク2機を失い、その後もガンダムを擁するホワイトベース隊に煮え湯を飲まされ続け、ララァを失ってニュータイプ部隊の実戦化にも失敗。キシリアを暗殺したことを除いてシャアの存在は一年戦争の帰趨にほとんど影響を与えられず、ジオンは連邦に敗北した。

一方、ジークアクスのシャアは自らサイド7に乗り込んだ結果、ガンダムとペガサスを奪取。ガンダムの技術を流用したモビルスーツ「ゲルググ」をジオンが量産することで、ジオンの戦力向上に貢献をした。サイコミュを搭載した赤いガンダムに乗り込み、同志のシャリア・ブルと共にニュータイプ部隊を実現。彼らの攻撃はソロモン駐在の連邦軍艦艇に大打撃を与えている。ジークアクスの世界ではソロモン攻略後の連邦軍優勢は続かず、逆に連邦側の拠点ルナ・ツーをジオンに攻略されている。シャアとシャリアがソロモンの連邦軍艦隊に与えた損害が戦局に影響した可能性は十分にある。ゲルググの独自開発を放棄したことがジオンの国力に余裕を生み、ルナ・ツー攻略の主力となったモビルアーマー「ビグ・ザム」の量産につながった可能性もある。シャアの活躍がジオンの勝利に大きく寄与したと思えるのだ。

「ファーストガンダムのシャア」と「ジークアクスのシャア」の対比は、「日本にとどまり、真珠湾攻撃に参加しなかった史実の山本五十六」と「真珠湾攻撃を直接指揮し、好機を逃さずさらなる戦果を求めようとした〈if〉世界の山本五十六」とのコントラストとあまりにも似通っている。これはシャア・アズナブルと山本五十六が共に戦争の帰趨をたった一人で左右しうる「要」「特異点」とも言えるポジションにいたことの証しではないか。

