シェルコードバンの高級感をスマホケースに！ 大人が持つにふさわしいMagSafe対応iPhoneケース

数あるiPhone用ケースの中でも根強い人気を誇るのが手帳型タイプ。iPhoneの全面を保護できるだけでなく、カード類を収納できるポケット付きや、素材や縫製にこだわったモデルなど、使う人の好みに応じた多彩な選択肢が魅力です。

ロア・インターナショナルが展開するスマホケースブランド「ABBI SIGNATURE（アビシグネチャー）」から登場した「ROCADO シェルコードバン MagSafe対応ケース」（5万5900円）は、“革のダイヤモンド”と称される希少な馬革「コードバン」を用いたiPhone専用ケースです。

使い込むほどに深まる美しい艶と上質な手触り。縫製を含むすべての工程を日本の職人が手作業で仕上げた、完全受注生産ならではの贅を尽くした逸品です。

馬1頭からわずかな量しか採れない臀部の革を、イタリアの老舗タンナー・ROCADO社の職人が植物タンニンによる鞣し（なめし）と手磨きで丁寧に仕上げた最高ランクの皮革・CLASSICシェルコードバンレザーをメイン素材に採用。

鏡のような艶と奥行きのある表情を持ち、まさに工芸品のような風格を纏った上質さを備えています。この素材を、アトリエ『Jina story』を主宰する革工芸家・JINA氏による監修の元、祭壇から縫製、仕上げに至るまでの全ての工程を日本の熟練職人がひとつひとつ手作業で仕立て、機械では生み出せない温もりと品格、特別な存在感を放つ最上級の一品に仕上げられています。



ハイクオリティな仕上げに加え、使い勝手の良さにも優れた設計となっているのも本ケースの大きな魅力。フラップ内側に配されたV字型の4連ポケットは、カード類の出し入れを片手で行える仕様です。

ケース内部にはマグネットを内蔵し、美しい外観を損なわずにMagSafeアクセサリーを利用可能。MagSafe充電器やQi対応のワイヤレス充電も、iPhoneを装着したまま行えます。

使い込むほどに艶が増すエイジングも楽しめる本革製の手帳型ケース。対応機種はiPhone 16／16 Pro／15／15 Proの4モデルで、iPhone 16 Pro Max／15 Pro Max対応ケース（5万9800円）もラインナップされています。

さらに最新のiPhone 17シリーズにも対応。iPhone 17（5万5900円）、iPhone Air（5万9800円）、iPhone 17 Pro（5万5900円）、iPhone 17 Pro Max（5万9800円）が用意され、発売日は9月19日（金）を予定しています。

