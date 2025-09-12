プロ野球セ・リーグは11日、各地で3試合が行われました。

3位DeNAと対戦したリーグ王者の阪神は4回、近本光司選手がヒットと盗塁でチャンスを作ると、森下翔太選手の一発で2点を先制。援護をもらった先発・大竹耕太郎投手はテンポよく打たせて取る投球で、DeNA打線をヒットわずか3本に抑えて、自身2年ぶりの完封勝利を挙げました。

5位広島と対戦した2位巨人は先制された直後の1回裏、岡本和真選手のタイムリーなどで逆転に成功。しかし3回、先発の山粼伊織投手が満塁のピンチで暴投して、同点に追いつかれます。そして同点のまま迎えた9回に、石川達也投手が一発を浴びて、巨人は連勝が4で止まりました。一方、勝った広島は連敗を6で止めました。

4位中日と対戦した6位ヤクルトは、1点を追いかける5回。満塁のチャンスで村上宗隆選手選手が押し出し死球で同点に追いつくと、続くオスナ選手が満塁ホームランを放ち、この回一挙5得点で逆転に成功。その後、守備のミスもあって1点差に追い上げられましたが、逃げ切ってヤクルトが勝利しました。

▽11日のセ・リーグ結果

◆阪神 2-0 DeNA

勝利投手【阪神】大竹耕太郎(8勝3敗)

敗戦投手【DeNA】石田裕太郎(2勝5敗)

本塁打【阪神】森下翔太21号

◆広島 3-2 巨人

勝利投手【広島】島内颯太郎(4勝2敗1S)

敗戦投手【巨人】石川達也(5勝4敗)

セーブ【広島】森浦大輔(2勝3敗12S)

本塁打【広島】小園海斗3号、中村奨成7号

◆ヤクルト 6-5 中日勝利投手【ヤクルト】吉村貢司郎(6勝6敗)敗戦投手【中日】涌井秀章(4勝5敗)セーブ【ヤクルト】星知弥(1勝2敗12S)本塁打【ヤクルト】オスナ13号