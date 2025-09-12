俳優の及川光博さん（55）が主演する、日本テレビ系の10月期新日曜ドラマ『ぼくたちん家（ち）』に渋谷凪咲さん（29）、ココリコ・田中直樹さん（54）が出演することが12日、発表されました。

ドラマは、様々な偏見のなかで生きる“社会のすみっこ”にいる人々が、愛と自由と居場所を求めて明るくたくましく生き抜く姿を、笑いと涙で描く奇妙なホーム＆ラブコメディー。心優しきゲイ・波多野玄一を及川さんが演じ、人生も恋も冷めきったようなクールなゲイの中学校教師・作田索を手越祐也さん（37）が演じます。

そして、今回発表されたのが、玄一を取り巻く2人のキャストたち。パートナー相談所につとめ、玄一の恋を見守る百瀬あかりを渋谷さん、玄一の親友で不動産屋の岡部成治を田中さんが演じます。

渋谷さんは「偏見を無くそうとは言っても本質的には無くなっていない世の中。そんな部分に、愛と温もりと笑いの力で見ている人の心にそっと大切なものを届けてくれるお話に、胸が躍りました。太宰治の『人間は恋と革命のために生まれてきたのだ』この言葉を軸に、懸命に生きる百瀬のユニークな人間味をお届け出来るよう頑張ります」と意気込みました。

また、田中さんは「とても素敵なテーマの作品で、“えっこの先どうなっていくのよ？”とドキドキしながら台本を読ませて頂いております。そんなワクワクする作品に参加させて頂けてとても光栄です」と喜びを明かし、「このドラマを観てくださる皆さんにも家を探す時は岡部に頼みたいなぁと思って貰える様な、そんな岡部を演じたいです」とコメントしています。

新日曜ドラマ『ぼくたちん家』は、10月12日からスタート。毎週日曜午後10時30分から放送予定です。