アメリカでトランプ大統領を支持していた政治活動家チャーリー・カーク氏が狙撃され死亡した事件で、事件に関与したとみられる人物の画像が公開されました。現場から中継です。

【写真を見る】事件関与とみられる人物の写真公開 付近の雑木林から凶器とみられるライフル銃 トランプ大統領支持の保守系活動家チャーリー・カーク氏殺害

現場のユタバレー大学です。画面奥のテントがある場所でカーク氏は狙撃され死亡しました。いまも周辺は規制が敷かれています。

この事件は、トランプ大統領を支持するMAGAの代表格として知られるチャーリー・カーク氏が10日、キャンパス内で開かれた政治イベントの最中に狙撃され死亡したものです。犯人はいまも逃走していて、捜査当局は11日、事件に関与したとみられる人物の写真を公開し、情報提供を呼びかけています。

また、現場付近の雑木林からは凶器とみられるライフル銃が見つかっていて、一夜明けたきょう、逃走経路とみられる住宅街では多くの警察官の姿がみられました。

こうした中、トランプ大統領はカーク氏の業績を改めて称えた上で、今後、文民として最高の勲章である「大統領自由勲章」を授与すると表明しました。

現地では、社会の分断の末に起きた政治的暴力だとも伝えられていて、大きな注目を集めています。