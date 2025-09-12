「巨人２−３広島」（１１日、東京ドーム）

値千金じゃ〜！広島の中村奨成外野手（２６）が九回に決勝の勝ち越し７号ソロを放った。成長著しいリードオフマンの一撃で、チームの連敗は６でストップ。待望の９月２勝目で３位・ＤｅＮＡと５ゲーム差になった。残りは１５試合。逆転でＣＳ進出は険しい道だが、諦めるにはまだ早い。

その瞬間、ベンチのカープナインは総立ちとなった。重苦しいチーム状況と試合展開。その全てを中村奨が一振りで取っ払った。「スタンドまで届くとは思っていなかった」という打球は左翼席へ着弾。二塁ベースを回りながら、高らかに拳を突き上げた若武者は「（打球が）上がった分、伸びてくれとは思いましたけど、よかった。ラッキー」と声を弾ませた。

２−２の九回先頭での一撃だった。カウント２−１から左腕・石川の浮いてきたスクリューを強振。「別にホームランを狙っていたわけではない。とにかく塁に出てなんとかしようと思った」。自然体の意識で最高の結果を生み出した。

試合に出続けていることが肥やしとなっている。８月１０日・中日戦から２８試合連続スタメン出場中。約１カ月間、１番打者に定着しているが、「（投手に対して）探って入ったりして結果が出なかったこともあった」。コンスタントに結果を残している中でもトライ＆エラーを繰り返してきた。毎試合前にスコアラーとも綿密な打ち合わせを行い、「真っすぐをどこに打っていくかとか、その辺まで考えてやっている」と胸を張る。

その取り組みは新井監督も目を見張るほどだ。この日、指揮官は試合前練習中の中村奨に対して、「今日はどんなプランニングなんだ？」と問いかけた。すると、明確な狙いが返ってきたという。「その通りにやっていたし、試合ごとに自分で『今日の投手にはこうしていこう』というプランが立てられている。いろんな面で成長を感じる」と褒めたたえた。

若い力が中心となってチームの連敗は６で止まった。「１番（打者）でチームに良い結果をもって来られなくて悔しかった」と責任を背負っていた中村奨は、逆転でのＣＳ進出に向けて、「まだまだ諦めていない。食らいついていく」と目をギラつかせた。借金１３、９月は２勝７敗と厳しい数字は並ぶが、可能性はゼロではない。３位・ＤｅＮＡとは５差だ。ここから大逆襲をスタートさせる。