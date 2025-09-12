お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が11日放送のテレビ朝日系「アメトーーク!」（木曜午後11時15分）に出演。元雨上がり決死隊の宮迫博之（55）とのバトルについて言及した。

バトルの発端は粗品とMCの蛍原徹が出演した昨年4月放送の他局の番組内での発言だった。粗品は「蛍原さんと共演させてもらった時ですよね。僕、最初は芸人なのに、最近のユーチューバーおもろいなっていう風潮、いや待ってくれ。ユーチューバーおもんないやろ！ って言ったんです。で、いうと、宮迫、あれもユーチューバーでしょ。おもんないですよね！ って言ったのが最初ですね」と当時の状況を説明した。

「それが発端となって、ネットを介して宮迫くんとやり合いになって」と語り、チョコレートプラネット、ハナコと総合MCを務めた同年7月のフジテレビ系「27時間テレビ」に言及。「深夜のお笑い企画、『粗品ゲーム』って僕が主役のやつやってたんですけど。そこで僕、言ったんですよ。フジテレビの人に『宮迫さんどうですか？』って。なんやったらそれに向けて、宮迫さんとやりあってましたっていう。これを機に絶対バズるし。ぜひお願いしますって言ったんですけど、フジテレビの社員さんが『本当に無理です』と」と語った。一連の話を聞いた元相方の蛍原徹は「笑うしかないわ」とコメントし、スタジオは大爆笑だった。

今放送のテーマは「粗品大好き芸人」。ゲストはシモリュウの前田龍二とシモタ、ダブルヒガシの大東翔生、紅しょうがの熊元プロレス、からし蓮根の青空、フースーヤの田中ショータイムと谷口理、どんぐりたけし、ガクテンソク奥田修二。MCは蛍原徹。